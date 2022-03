Denuncian pedido de dinero por víveres

“Piden 5.000 guaraníes a cada beneficiario para que se les entregue, a otros usaron su nombre y no se les entregó; van a usar para hacer minutas y vender en carreras de caballos, pro bolsillo, también hay fantasmas en sus listas; sobrinos, vecinos y otros que viven en Asunción, en Argentina; y a los vecinos no les dan, por eso había salido de su organización, sostuvo Mario Talavera, presidente de la organización”, relató Herminia Salinas, pobladora del asentamiento Arapysandú.

Mencionó que se sintió indignada cuando un pariente le contó que debía dar dinero para recibir los víveres y por los castigos que aplican a sus socios. “Me parece injusto, en una casa dan de seis a 10 y a otros ni uno; a los que no salieron a la ruta y no aparecen en las reuniones les castigan, no les dan aunque vengan a su nombre, qué hacen con eso no se sabe”, agregó Salinas.

Por su parte, Mario Talavera, presidente de la Organización Campesina de Misiones-OCM, dijo que todo está documentado y es parte del reglamento de la organización. VR