Denuncian a la Agencia de Tránsito ante Anticorrupción por cursos para licencias

La Agencia no puede hacer el curso en competencia con nosotros porque es el ente fiscalizador y regulador. Sandra Barrios, tesorera de CBVP.

Con esto, la ANTSV, según la denuncia, se convertirá en juez y parte. Describe que por resolución de la entidad se estableció que la Cruz Roja y Bomberos Voluntarios serían los habilitados para realizar el curso y emitir los certificados. Pero, por otro lado, comunica que la Agencia va a lanzar la plataforma virtual. “De esta manera limita la posibilidad de que la Cruz Roja y Bomberos puedan realizar el curso virtual, entrando a competir con estas instituciones de servicio voluntario”.

El curso es uno de los requisitos para renovar la licencia de conducir. Ya figuraba en la Ley desde el 2014, pero recién ahora exigen a los municipios el cumplimiento.

La licitación ya fue adjudicada y el monto de la consultoría es de G. 219.166.667. El proceso ya se encuentra en etapa de adjudicación y se espera que culmine en los primeros meses del 2023.

SOLO PRESENCIAL. La tesorera nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Sandra Barrios, indicó que, en el marco de la formalidad, de igual manera gestionaron la habilitación del curso ante la Agencia. “En forma verbal en la Agencia nos dice que podemos hacer el curso porque la resolución nos avala”, señaló Barrios.

Entonces, comentó, organizaron los cursos tanto presencial como virtual, a través del desarrollo de una aplicación. “Enviamos una nota de invitación a la Agencia para participar en el lanzamiento de nuestra aplicación, pero nos responden con una nota en la que manifiestan que solo estamos habilitados para el curso presencial porque ellos llamaron a licitación para hacer el curso virtual”.

Afirmó que iban a ofrecer de forma directa el curso, examen y certificado por un precio de G. 25.000. Con esta aplicación, sostuvo que buscaban generar un ingreso para todos los cuarteles del interior, porque el que use la aplicación va a tributar directamente para la unidad de su respectiva ciudad.

PROCESO. El director nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, Diego Morán, explicó que hasta tanto no culmine la plataforma de la Agencia, no estarían habilitadas otras aplicaciones virtuales. Manifestó que luego puede existir la posibilidad de vincular, pero aún no está definido.

“Dentro de esta consultoría solicitamos que existan cerca de diez profesionales, de diferentes especialidades, que darían la garantía de que sea un producto adecuado. No solo el contenido es lo que se va a establecer, también la manera de transmitir”.

Sobre el cobro, afirmó, tampoco aún se definió si se abonará o será gratuito.

