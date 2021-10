Denuncian festín de Nenecho con fondos Covid y piden voto castigo

En conferencia de prensa, Eduardo Nakayama afirmó que, tras la publicación de los gastos hechos con los fondos Covid-19, durante la administración de Óscar Nenecho Rodríguez, en la Municipalidad de Asunción, existen serios indicios de corrupción.

“Tras estas revelaciones se tienen serios indicios de corrupción durante una época tan sensible para los paraguayos como fue la época de la pandemia por Covid. Cuando nosotros estábamos encerrados y en que el dinero del contribuyente debía de ser administrado de la manera más eficiente posible, evidentemente otros estaban haciendo festín con el dinero, algo que nosotros veníamos denunciando insistentemente haciendo alusión a que este sistema, prebendario y corrupto, se tiene que acabar”, resaltó.

La documentación, que tomó estado público tras la presión y medida judicial interpuesta por la candidata opositora Johanna Ortega, para Nakayama debe ser suficiente para que la gente castigue la corrupción el domingo 10 de octubre.

“Luego de que la Municipalidad tenía que por ley de transparencia revelar la información pública y no lo hacía, finalmente fue obligada a revelar el detalle de los gastos que realmente nos alarmaron. En ese sentido, siempre ha sido una preocupación de todos los que nos acompañan en esta conferencia de los distintos partidos de la Lista 5, de trabajar para conseguir una transparencia real en el Municipio capitalino”, dijo.

Finalmente señaló que con la asesoría de la alianza están preparando una denuncia, aunque subrayó que siguen recogiendo elementos. En tanto lleguen a hacer la presentación, consideró que la Fiscalía ya tiene elementos para iniciar una investigación, dados los indicios de sobrefacturación.

Nakayama, al ser consultado sobre la responsabilidad de algunos concejales opositores que debieron ejercer mejor el papel de control, se desmarcó de ellos y señaló que quien tenga responsabilidad debe dar explicaciones.

El candidato a concejal Juan Grassi lamentó que “mientras compatriotas morían esta gente estaba entre cuatro paredes planeando robos masivos”.

Por último, la diputada Celeste Amarilla lanzó un mensaje a quienes aún piensan votar por la Lista 1 en Capital.

“Cuidado, no le voten este domingo a Nenecho. Después que no nos pase lo que nos pasó con el N°2, que fuimos estafados”, manifestó.

