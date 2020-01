Denuncian compra de helicópteros obsoletos con fondos de la Itaipú

El 17 de junio de 2019, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y la Itaipú Binacional suscribieron el acuerdo de cooperación para el Proyecto de Fortalecimiento de los Servicios Humanitarios del Paraguay. La iniciativa tiene como fin otorgar dos helicópteros a la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), más equipamientos y las respectivas instrucciones. La hidroeléctrica se comprometió a transferir USD 4.950.000, pero todo el proceso licitatorio lo hace el organismo internacional. Por ende, el llamado no está alcanzado por las reglas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Una denuncia que llegó a la redacción de ÚH asegura que el concurso está dirigido para comprar las aeronaves a la firma Rice Aircraft Services Inc., ya que en el 2017 esta compañía había invitado a oficiales de la FAP a visitar su fábrica y poco tiempo después ya se montó el proyecto con la Unops, para no pasar por los controles de la DNCP. Previo a la invitación, la empresa había sido sancionada por el Gobierno de Filipinas e ingresó a su lista negra, pues fue contratada para proveerle helicópteros y no cumplió, añadieron los denunciantes.

Apuntaron que los vehículos ofrecidos eran modelo UH-1D ya obsoletos, dado que no tienen repuestos ni son seguros para misiones militares y además estaban sobrefacturados. Cada helicóptero tenía un valor inflado de USD 1.194.000, de acuerdo con la denuncia. Se teme que estas mismas aeronaves ahora sean colocadas al Estado paraguayo.

El concurso que lleva adelante la Unops en Paraguay consta de tres lotes. Los lotes 1 y 2 son las aeronaves, mientras que el tercero corresponde al equipamiento adicional. Además de Rice Aircraft, se presentaron las compañías Helitáctica y Sahar Group. Rice Aircraft propuso USD 5.138.680 por todo el paquete, Helitáctica ofertó USD 4.281.532 y Sahar Group sugirió USD 4.034.908.

RESPUESTAS. Consultada sobre el proceso, Alejandro López, representante de la oficina de la Unops en Paraguay, aclaró que las ofertas están en plena evaluación y no se hicieron adjudicaciones. Señaló que el propósito del proyecto es mejorar la capacidad de respuesta a emergencias y servicios humanitarios del Gobierno de paraguayo. Se busca que los helicópteros y sus equipamientos ayuden a socorrer en inundaciones, incendios forestales, evacuaciones médicas, entre otros eventos.

Acotó que, de acuerdo a lo establecido en el convenio suscrito, la licitación la está llevando a cabo el organismo, bajo sus normas y procedimientos con fondos de Itaipú, pero la binacional no estructuró el concurso.

En el detalle del proyecto se observa que su duración será de 12 meses y que el emprendimiento surgió luego de evidenciarse que Paraguay no cuenta con los medios adecuados para afrontar diversos desastres naturales y solo con helicópteros se puede llegar en forma rápida a sitios de difícil acceso.

ANTECEDENTE. En el 2010, la República del Paraguay y la Unops habían oficializado, vía Ley 4421, el acuerdo para el inicio de las colaboraciones. La entidad dependiente de las Naciones Unidas se comprometió a proveer personal para proyectos; adquirir bienes y servicios; realizar capacitaciones; etc. El organismo puede solicitar préstamos o donaciones para sus emprendimientos, como ocurrió en el caso de Itaipú.