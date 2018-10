Denuncian anomalías en licitación para FM

Emigdio Peralta, vocero de los reclamantes, explicó que, de los 72 oferentes, fueron descalificados 49 en total, lo que representa el 80% de los interesados, mientras que solo 12 proponentes serían los adjudicados. Las desestimaciones de las ofertas se hicieron por errores de forma y no de fondo, añadió. Precisó que se presentaron documentos vía web, procedimiento válido, pero el ente regulador no pudo constatar esos documentos y por eso los anuló, enfatizó. Por consiguiente, los denunciantes exigen primeramente que la licitación vuelva a foja cero y se conforme un nuevo comité de evaluación. Si esto no es posible, piden que el proceso sea anulado y se vuelva a hacer un nuevo llamado. Las adjudicaciones ya debían darse en mayo pasado, lo que evidencia las irregularidades, apuntó.

YACYRETÁ FM. Peralta y representantes de la frecuencia 98.5 MHz (Yacyretá FM) mencionaron que tienen la información de que esta licencia será adjudicada a favor de Editorial Azeta, del Grupo Zuccolillo. Esta es la única radio correspondiente a Asunción, por lo que se trata de la frecuencia más codiciada.

Toto Cabrera y Elvio Mora, referentes de la emisora, manifestaron que el grupo propietario actual se convirtió en Sociedad Anónima hace varios años y no se puede alegar fallecimiento del titular para hacer el llamado. Añadieron que en una licitación el dueño vigente tiene una preferencia.

Extraoficialmente se maneja que Editorial Azeta ya está confeccionando la grilla de programación para la nueva FM.

Tomio Ishibashi, gerente de Radiocomunicaciones de Conatel, informó que el proceso ahora se encuentra en el directorio de la Conatel, puesto que el comité evaluador terminó su trabajo y el Consejo de Radiodifusión ya emitió su recomendación. Descartó que se pueda hablar de desestimaciones de oferentes, dado que aún no hay resolución oficial por parte del directorio.