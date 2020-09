Dengue en tiempo de Covid: 27 posibles casos semanales

Como el problema está dentro de la casa, el Senepa lleva adelante mingas ambientales en diferentes barrios de Asunción y Central. Para mañana, la jornada se llevará a cabo en el barrio San Cayetano de la capital del país. En San Lorenzo, el trabajo de las brigadas será en Los Nogales y San Juan Lucerito. La misma actividad se realizará en el barrio Mbachio, de Lambaré. Piden a dueños de casa usar tapabocas a la hora de recibir a los funcionarios.

El dengue en tiempos del Covid y su prevención en las comunidades será el tema de la charla que se realizará mañana, a las 10.00, vía Zoom. La disertación estará a cargo del doctor Hernán Rodríguez, director general del Senepa.

En Paraguay, el dengue es una enfermedad endémica. Durante todo el año se registran casos. La temporada alta del dengue, al cual se han sumado el zika y la chikungunya, suele darse desde diciembre a marzo generalmente.

Este año el inicio de la temporada alta de enfermedades causadas por el Aedes aegypti cobran especial relevancia por la presencia del Sars-CoV-2.

PANORAMA ACTUAL

El boletín epidemiológico de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, del MSP, detalla que en lo que va del año se notificaron 159.383 notificaciones de casos sospechosos de dengue en todas las regiones sanitarias del país.

En total se confirmaron 60.925 casos de dengue en todas las regiones. El 70,60% de las notificaciones (112.159) se concentran en el área metropolitana. Central tiene un total de 105.104 y Asunción, 7.

Se detectaron la circulación de tres serotipos: el DEN-1, DEN-2 y DEN-4. Este último fue el predominante. En 15 de las nueve regiones sanitarias se detectó la cocirculación de dos serotipos, DEN-2 y DEN-4. En Itapúa se verificó la presencia de los tres.

En las últimas cuatro semanas se dio notificación de 107 casos, un promedio de 27 por semana, según el dato del boletín.

El pico de la enfermedad se registró en la semana seis, a inicios de febrero, con 33.483 notificaciones. La cantidad de fallecidos a causa del dengue llegó a 73 en lo que va del presente año. Con respecto al chikungunya, se han notificado dos casos probables en el Departamento Central y uno en Asunción. No se han registrado casos de zika.

ESTRATEGIAS

En una reunión mantenida hace unos días con referentes de la Municipalidad de Asunción y el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, habló de los objetivos comunes entre ambas instituciones para hacer frente a la arbovirosis.

“Lo principal que queremos hacer es aprender de las experiencias pasadas y potenciar las ideas que tenemos, evitando algunos errores cometidos. Principalmente en lo que respecta a la duplicación de esfuerzos. Queremos complementarnos y trabajar conjuntamente no solo con la Municipalidad, sino con otras instituciones tanto públicas como privadas, y hacer visible la problemática que tenemos a nuestra ciudadanía”, expresó el titular de la cartera sanitaria.

La importancia del plan radica en unificar los esfuerzos para disminuir el impacto de las enfermedades causadas por el Aedes, principalmente el dengue. Esto se enfoca sobre todo en la eliminación de criaderos. “Si no hay criaderos no hay mosquitos; si no hay mosquitos no hay dengue”, señaló el ministro de salud.

A diferencia de la manera para prevenir la transmisión del coronavirus, que es el aislamiento, la distancia social y no salir de la casa, las arbovirosis están dentro del mismo hogar. Los recipientes inservibles que acumulan agua son el sitio ideal para la procreación del mosquito transmisor.

Los funcionarios de Senepa comenzaron la revisión de criaderos en varias ciudades.