Dengue: Sequera advirtió que picos de casos pueden darse en abril y mayo

El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, advirtió que el pico de la enfermedad podría darse en los próximos meses, entre abril y mayo, por lo que enfatiza en la eliminación diaria de criaderos como principal medida de prevención y control del virus endémico.

El 51% de las notificaciones se concentran en el área metropolitana, en Central (34%) y en Asunción (16%). El serotipo de dengue identificado es el DEN-2, en cinco regiones del país.

Desde Senepa recuerdan que la fumigación no es la única solución ante la presencia del dengue, ya que no es efectiva para eliminar huevos y larvas en el agua estancada, por lo cual instan a limpiar.

Uno de los criaderos más frecuentes encontrados son los neumáticos en desuso tirados en las calles y en las casas; las cubiertas acumulan agua y son criaderos potenciales.

La directora de Medioambiente de la Municipalidad de Villa Elisa, Thalía Benítez, indicó que desde la Comuna están realizando una campaña de recolección de cubiertas en la ciudad y estas son destinadas a entidades que dan otra finalidad a los neumáticos, que son reutilizados para producir asfalto, carbón, combustible, entre otros. “Nosotros tenemos un convenio a nivel municipal que se inició en noviembre de 2020 con instituciones que están recibiendo las cubiertas para darles una disposición final adecuada. Estas cubiertas están siendo transformadas en otros tipos de materiales y así también nosotros aseguramos que estas cubiertas se van a utilizar de buena manera. Con esta campaña, además de evitar el criadero de mosquitos de dengue, queremos al mismo tiempo cuidar del medioambiente. El año pasado recogimos 2.000 cubiertas y en lo que va de enero del 2021 ya recogimos 1.000 neumáticos”, refirió Benítez.

RECOLECCIÓN. “El problema es que mucha gente no sabe qué hacer con los neumáticos que ya no utilizan y simplemente los desechan en cualquier lugar, lo que es un riesgo para el incremento de la enfermedad. Actualmente estamos recogiendo cubiertas de las gomerías y también recibimos pedidos de personas que ya no saben qué disposición darles a sus neumáticos”, sostuvo Benítez.

El número de la Dirección del Medioambiente de la Comuna de Villa Elisa para solicitar la recolección de cubiertas en los domicilios es el (0982) 120-389. Instan a la ciudadanía a controlar diariamente los posibles criaderos de las casas como floreros, cubiertas, botellas y recipientes.