Demoledor Palmeiras, con puntaje ideal en la Copa

En otro compromiso, Vélez Sarsfield venció a Nacional en Montevideo por 3-2 y sigue con vida en el torneo ya que iguala en puntos con Bragantino con 5. En Vélez jugó desde el minuto 64 el paraguayo José Florentín.

Juegan hoy en le cierre de la fecha 4: Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle (Grupo D, 18:00), River Plate vs. Colo Colo (Grupo F, 18:00) y Deportivo Cali vs. Always Ready (Grupo E, 22:00).

Sudamericana. Ayer, Everton se impuso de visita a Ayacucho por 2-0 y se acomoda en segundo puesto en el Grupo D. Compromisos para hoy: Unión vs. Fluminense (Grupo H, 18:15), Independiente vs. La Guaira (Grupo G, 18:15), Metropolitanos vs. Barcelona (Grupo A, 20:30), San Pablo vs. Wilstermann (Grupo D, 20:30) y Lanús vs Wanderers (Grupo A, 20:30).