Deliverys sin repuestas de Petropar

El presidente del Sindicato de Deliverys, Federico Ferreira, señaló que el sector se encuentra golpeado por la suba de combustibles, mientras siguen sin tener respuestas de Petropar para adquirir tarjeta de descuento.

“El tema con Petropar no avanzó nada, y ya sabíamos que más o menos así iba a ser como en años anteriores, esta vez no es la excepción. Nos dijeron que iban a preparar las tarjetas para eso le dimos todas las nóminas, pero de ahí en más el tema no avanzó y nuestro mayor temor es que vuelvan a subir los precios de los combustibles”, sostuvo.