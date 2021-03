Dejan sin defensor a joven liberal del 31M

“El día de hoy me presento a mi juicio oral sin defensor, ya que la persona que me defendía, la cual pertenece a un movimiento interno del partido el cual no apoyo, renunció a mi defensa por no apoyar a su movimiento”, señaló Carreras en su página de Facebook

Para Carreras, el trasfondo de este abandono tiene que ver con la interna liberal, dado que actualmente él se alejó del movimiento de Efraín Alegre.

Dijo incluso que el hijo de Alegre, Efraín Alegre Irún, le increpó por aliarse con la “mafia” al no pertenecer más al equipo de su padre.

El apoderado Cristian González había renunciado el 26 de febrero aparentemente por razones políticas puesto que el joven ahora milita en otro sector. No obstante la justicia notificó a González para que siga con la defensa del joven hasta tanto este consiga uno.

De acuerdo a la notificación hecha este mes por el juez Víctor Medina, Carreras debía encontrar un defensor pero el abogado que paga el PLRA, debía seguir litigando en favor del joven hasta que este obtenga un defensor público. Ayer Cristian González ya no se presentó y el hecho fue denunciado por Carreras.

“Miente”. El abogado González dijo que Carreras miente y lo hace por intereses políticos. “Dylan Carreras señaló que iba a tener su abogado porque iba a trabajar con Víctor Ríos. Utiliza como estrategia para suspender la audiencia y como estrategia política. El fue el que pidió que nos apartemos pero se le volvió a decir que con mucho gusto le volveríamos a defender”, señaló. El caso de los jóvenes procesados está a las puertas del juicio oral y según Carreras sólo el quedó sin defensor.

La imputación vino como consecuencia de imágenes en el interior del local partidario el 31 de marzo del 2017, cuando los policías mataron horas después a Rodrigo Quintana. Para la fiscalía esa noche los jóvenes manipularon elementos inflamables como bombas molotov.