Déficit: Caja Fiscal devoró USD 122 millones de los impuestos

La Caja Fiscal, en una película ya harto repetitiva, va llegando al cierre de un nuevo año con un déficit que no deja de acrecentarse.

De acuerdo con un reporte del Ministerio de Hacienda, la previsional pública terminó noviembre con un agujero de 21%, lo que equivale a G. 795.234 millones (USD 110 millones al tipo de cambio actual).

El reporte oficial da cuenta de que los aportes alcanzaron los G. 2,9 billones, mientras que los pagos de jubilaciones llegaron a los G. 3,7 billones, resultado que arroja el déficit citado más arriba.

Al cierre del undécimo mes del año, la Caja Fiscal cuenta con 70.211 personas en situación de retiro. De ese total, el 47,5% son ex maestros, el 25,2% ex empleados públicos y el 24,2% ex fuerzas públicas.

Como viene ocurriendo desde hace varios años, los sectores deficitarios son tres: los policías, con un saldo rojo del 59%; los militares, con el 73%; y los docentes, con el 42% (ver la infografía).

En ese sentido, del documento se desprende que, entre enero y noviembre, la Caja Fiscal devoró unos G. 884.556 millones (USD 122 millones) que provienen del cobro de impuestos, solamente para cubrir el agujero que dejan los policías y militares. El déficit de los maestros es financiado con los excedentes del sector civil.

EN AUMENTO. El agujero cubierto con tributos, sin embargo, no dejará de crecer en este último mes del año.

Las proyecciones hechas por el Ministerio de Hacienda indican que al cierre de este 2022, el uso de los impuestos para pagar jubilaciones a las fuerzas públicas llegaría a los USD 153 millones, es decir, USD 31 millones más.

De acuerdo con el último análisis actuarial incluido en el Informe de Finanzas Públicas 2023, si bien las reservas de la Caja Fiscal llegan hoy a los USD 383 millones, la alta fragmentación del sistema jubilatorio público, con diferentes esquemas de aportes y privilegiados retiros en algunos regímenes, principalmente, irá acrecentando el saldo rojo hasta llegar a la friolera suma de USD 3.500 millones en el 2029.

Con este panorama, el estudio confirma que en el 2026 se agotarían las reservas de la Caja Fiscal.

Ante esta situación alarmante, el Ministerio de Hacienda subraya que es urgente la realización de una reforma del sistema jubilatorio público. La cartera fiscal afirma que, sobre la base de la literatura y las evidencias empíricas, esa reforma debe estar basada en ajustes a los parámetros actuales, tales como los años de aporte, tasas y edad de retiro, entre otros.

La entidad que lidera el Equipo Económico, en su agenda de reformas, tiene previsto presentar al Congreso un proyecto de ley en los próximos meses. No obstante, la idea es llegar a un consenso con los sectores afectados antes de remitir el documento.