Defensa de diputado Cuevas apela rechazo de su libertad

El pasado viernes, el juez Yoan Paul López rechazó la revisión de medidas del encausado. Esto, porque supuestamente no cambiaron las condiciones en las que se impuso la prisión.

Los abogados Carlos Villamayor y Santiago Brizuela, sostuvieron en su recurso que se tiene pendiente una pericia de tasación, debido a las graves inconsistencias detectadas en la pericia del Ministerio Público. Con ello, no hay elementos de convicción suficiente.

Además, apunta que no hay elementos de prueba suficiente porque hay una apelación pendiente que no se pudo estudiar por la pandemia. También dice que no hay peligro de fuga porque el diputado se presentó voluntariamente.

Remarca que no existe peligro de obstrucción debido a que todos los elementos de prueba ya tuvieron que ser colectados. Dice también que Cuevas ya tiene un suplente en Diputados, por lo que no podría obstruir las pesquisas.

Al final, pide revocar la resolución y disponer el arresto domiciliario.

El fiscal Luis Piñánez ya respondió el recurso. Solicitó que el Tribunal de Alzada confirme la resolución dictada por el juez López.

Ayer la jueza Cynthia Lovera elevó al Tribunal de Apelación el recurso, luego de haberse contestado el traslado por parte del representante de la sociedad.