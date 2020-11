Declaran que nadie negó que sea su voz en el juicio por audios

En este caso está acusado el ex senador y ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher, su ex secretario Raúl Fernández Lippmann, el abogado Carmelo Caballero y el ex diputado Jorge Oviedo Matto, acusados por tráfico de influencia y otros, luego de que en el 2017 se filtraran grabaciones en donde manipulaban supuestamente causas penales.

FILTRACIÓN. La primera en declarar fue la periodista de ABC Mabel Rehnfeldt, quien filtró los audios en su programa de radio. Ella alegó que en entrevistas con muchos de los implicados, nadie negó que fuera su voz la que se escucha. “Oviedo Matto confirmó su voz y Carmelo Caballero no negó y trató de explicar los hechos”, declaró ante el Tribunal.

Dio una cronología de los hechos desde que le llegaron los audios, grabaciones que la Fiscalía misma pidió que fueron excluidas para que no generen nulidad del juicio.

En el caso de Electrofácil, relató que el abogado José Almada confirmó que junto con Caballero fueron a la oficina de la ex fiscala Teresa Rojas. En este caso, supuestamente, los abogados Carmelo Caballero y Almada (ambos ex defensores de Luis Saguier Blanco) amenazaron a la entonces fiscala con usar sus influencias para removerla del cargo.

En las grabaciones se escucha sobre otros casos más, como la causa de la Secta Moon, la amenaza a la fiscala Casse Giménez, y que OGD llamó a la jueza Adriana Pedretti para que le diera una retroexcavadora al político Walberto Zárate.

CASO ELECTROFÁCIL. El segundo testigo que presentaron los fiscales Natalia Fúster, Rodrigo Estigarribia y Sussy Riquelme es el ex directivo de Electrofácil Luis Saguier Blanco, quien confirmó que denunció a la fiscala Teresa Rojas ante el JEM “porque sentía persecución”.

Saguier relató que fue imputado sin ser llamado a dar declaración y se pidió su prisión preventiva. Entonces, recurrió a los abogados Almada y Caballero, por uso abusivo de la prisión y ellos firmaron la denuncia ante el Jurado.

Recordó que luego retiró la denuncia y la fiscala Rojas se rectificó y pidió medidas alternativas y una vez que se encontraron en persona, ella le dijo que lamentaba la situación que él y su familia estaban pasando y que no era nada personal, supuestamente.

Esta no fue la única causa que enfrentó Saguier, sino que tuvo otras similares, según confirmó y que aparentemente la serie de denuncias era una réplica de la primera.

ANOTACIONES. En un momento, el juez Juan Carlos Zárate pidió a Luis Saguier que cierre la carpeta que tenía consigo, ya que al parecer tenía anotaciones.

El fiscal Rodrigo Estigarribia aseguró que es la primera vez que llamativamente un testigo que trae el Ministerio Público contaba con anotaciones de la defensa de los acusados y que seguiría por eso.

El Tribunal, presidido por Zárate y que está integrado también por los jueces Héctor Capurro y María Fernanda García, confirmó que hoy, a las 13:30, prosigue el juicio y están convocados los testigos que quedan por declarar.