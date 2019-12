Declaración de uno de los condenados

“Cristian estaba maniatado y con la cabeza cubierta por una capucha. Me apenaba mucho verle en esa situación y cada momento preguntaba: '¿Me van a matar? ¿Por qué me van a matar? Por favor, no me hagan daño', contó Barczuk en el libro "Secuestro en Paraguay", del fiscal de ese país Rafael Fernández, quien intervino en varios secuestros que la banda de Lohrmann concretó en tierra guaraní”.

"Rodolfo Lohrmann le tomó del hombro para tranquilizarlo y le dijo: 'Hijo, no tengas miedo; esto se va a solucionar rápido”, había contado el cuidador de Cristian Schaerer, condenado a 25 años de prisión por dicho crimen.