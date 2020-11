Deciden si se interpela a titular de Essap

La semana pasada se decidió enviar a comisión el proyecto.

El diputado cartista Basilio Núñez dijo que desde la bancada buscan un informe de gestión y no una interpelación, que sería más para un “show mediático”. Agregó que no se reúnen los requisitos para su interpelación, sobre todo porque el documento no tiene dictamen.

Chase es cuestionado por falencias en su gestión, como la falta continua del servicio de agua potable en los barrios e irregularidades administrativas.

Además fue denunciado por el diputado del Partido Hagamos Carlos Rejala por una supuesta sobrefacturación en una millonaria licitación realizada en marzo pasado. Essap adjudicó G. 3.600 millones para el mantenimiento de vehículos.