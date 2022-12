Decepcionado, Acosta dice que no apoyará a Estigarribia en Central

Ambos fueron rivales en las internas del pasado 18 de diciembre, pero el diputado fue superado en votos por el ex intendente de Villa Elisa.

“Dicen que el ganador de la interna en Central, con dinero que no puede justificar de dónde proviene, no necesita de mí para ganar, ya que recibe apoyo de los candidatos de la Concertación. La verdad que no cuenta conmigo, mi discurso contra la corrupción se mantiene inalterable”, aseveró Acosta.

El legislador señaló que si la Gobernación del Departamento Central se quiere recuperar, se deben aclarar dos situaciones sospechosas de irregularidad, como las denuncias de carga de urnas, que sucedieron en Areguá, Villa Elisa, entre otras, y que Estigarribia justifique el origen del dinero.

“Seguiremos luchando para que la capacidad y honestidad sean la regla para ocupar los cargos públicos, lastimosamente, siguen siendo la excepción”, resaltó.

Estigarribia logró un holgado triunfo frente a Acosta.

El legislador más de una vez alertó que iba a declinar su candidatura por la falta de apoyo de su propia dirigencia y, en especial, de su propio líder, Efraín Alegre.

Estigarribia confrontará en las generales del 30 de abril al actual intendente de Capiatá, el colorado Luis Fernando González, quien responde al oficialismo, y venció al precandidato cartista, el diputado Tadeo Rojas, con más de 18.000 votos de diferencia.