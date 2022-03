“Debe limitarse a responder”

El abogado penalista Guillermo Duarte Cacavelos analizó la recusación presentada por Giuzzio y dijo que como testigo no tiene facultad de recusar. “Debe colaborar en la investigación. Él tiene que limitarse a responder”, sostuvo. Dijo que al ser testigo no es parte del proceso, por lo que no puede oponerse a que otro participe.

“Giuzzio fue citado en calidad de testigo y tiene el deber de colaborar. Él fue el que públicamente denunció al ex presidente Horacio Cartes y ahora no es parte y no se puede oponer a que otro sea parte del proceso, eso deben decidir los fiscales”, explicó.