De momento, la Costanera quedará fuera del estacionamiento tarifado

Análisis. Aún revisan si se incluirá o no el estacionamiento usado por oficinistas del centro.

Liberado. En los casi 2,5 km del primer tramo de la Costanera no se cobrará por estacionar.

La Municipalidad de Asunción, de momento, no tiene previsto incluir a la Avda. Costanera dentro de lo que es la zona de influencia del estacionamiento tarifado. Lo propio ocurre con las calles internas de la plaza frente al Cabildo que –hasta hace poco– eran usadas para estacionar y que quedarán definitivamente excluidas ante el enrejamiento de ese espacio público“.

Se están revisando todas las zonas, en principio no está incluida (la Costanera). En todo caso, se aplicaría para el horario de oficina, no para el uso de esparcimiento que tiene la gente sobre todo desde la tardecita en adelante. Pero, no está hoy en la conversación”, afirmó Federico Mora, jefe de Gabinete de la Comuna capitalina.

Existe un estacionamiento en la entrada a la Costanera –por calle Río Ypané– que es utilizado por cientos de funcionarios del Congreso y de otras entidades públicas y privadas. Sobre esta área, en particular, Mora indicó: “No está previsto en este momento, vamos a revisar en todo caso”, contestó, dejando entrever que eventualmente podría incluirse en el paquete tarifario.

El directivo municipal explicó que deben garantizar, según el contrato con el consorcio Parxin, 9.500 lugares para el señalado servicio; de los cuales tienen 13.000 zonas identificadas.

“De eso hay que excluir los estacionamientos reservados, paradas de taxis, instituciones públicas, hospitales, instituciones educativas, embajadas y casos particulares”, desglosó al acotar que “se está haciendo todo ese mapeo para calzar con lo que el contrato establece como parte del cumplimiento del Municipio”.

A priori, “se libera la zona de Costanera porque lo que es plaza no puede ser estacionamiento”, insistió Mora. “Lo que se está buscando es reordenar las zonas de por sí; todo lo que es la zona del Cabildo, ahora que se está cerrando la plaza y eso queda fuera porque las calles internas del Cabildo también eran estacionamiento”, refirió.

A criterio del jefe de Gabinete, los lugares más sensibles representan el microcentro y la zona del Palacio de Justicia, “porque es donde hay más práctica en la reserva de caja. Ahí tiene que darse mayor circulación y tienen que eliminarse las cajas”, sostuvo.

Más Conveniente. Mora reveló que en conversación con empresas, están barajando “muchas más figuras de promociones” para que el precio del estacionamiento sea más reducido a lo que incluso hoy presentan los paquetes de la ordenanza. “Estamos trabajando en que la reglamentación permita todas estas alternativas para que el ciudadano encuentre que se adecua a lo que hoy se está pagando en un estacionamiento privado en la zona”, dijo, al señalar que esto es pensando en los automovilistas que tienen la habilitación fuera de Asunción, “porque los que tienen habilitación de capital es evidente el beneficio que tienen con las dos horas libres diarias más el 50% de la tarifa a partir de las tres horas en adelante”, concluyó.

Nenecho se lava las manos y culpa a gestiones anteriores

El intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez trató de desmarcarse de toda la polémica en torno a la implementación del estacionamiento tarifado y dijo que es una herencia de administraciones anteriores.

“Esta es una problemática que esta administración heredó de otras administraciones (...) y con el concejal José Alvarenga nos habíamos opuesto, y está en acta, a la forma en que se adjudicó y luego se rescindió el contrato que fue, como muchas otras, producto de demanda al Municipio”, expuso en alusión a las idas y venidas que la Comuna tuvo con el consorcio Parxin.

El intendente manifestó que si su administración no aceptaba firmar el contrato con Parxin, se exponía a una millonaria demanda que, en última instancia, terminarían pagando los contribuyentes asuncenos.

“El Municipio, en esta administración, recibió la condena de que debía abonar a esta empresa USD 5 millones, más los intereses de siete años. Haciendo un cálculo rápido, el Municipio debía abonar más de USD 15 o 18 millones por una mala decisión de la administración anterior o implementar (el servicio)”, lanzó.

Su administración –dijo– se decantó por aceptar la aplicación del estacionamiento tarifado, pero “con ciertos condicionamientos y modificaciones” que se tomaron en sintonía con los concejales. “Hemos exigido al consorcio las modificaciones de costos, de beneficios, de tarifas para contribuyentes asuncenos y no asuncenos también”, indicó.

Criticó que su antecesor, Mario Ferreiro, decidió “rescindir de forma errada” el contrato con Parxin. Esa resolución fue refrendada con un dictamen del entonces contralor general, Enrique García. “Hoy, esta administración está pagando los platos rotos de esta y otras demandas”, cuestionó.