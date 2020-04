De manera atípica docentes recuerdan su día a distancia

Encerrados en sus casas dando clases por WhatsApp o por plataformas virtuales en el caso de los colegios privados, algunos montando en bici para entregar tareas a los niños que no tienen internet, profesores recuerdan el 30 de abril el Día del Maestro en el país. Es un escenario nunca antes visto donde, pese al avance del Covid-19 y la falta de conectividad para las clases virtuales, dan todo de sí desde el cierre de las instituciones educativas el pasado 11 de marzo.

Nancy Sosa, una docente de la Escuela Básica Nº 15.482 San Marcos del barrio Lomas Valentinas de Villarrica, Departamento del Guairá, es sensación en la zona, ya que reparte la tarea a sus alumnos a bordo de su bicicleta, reporta el corresponsal de Última Hora en la zona, Richart González. “Elegí la bicicleta porque es más práctica y, además, hago ejercicio de paso y me relajo haciendo esto”, apuntó. Sobre la suspensión de clases hasta fin de año, dijo que sienten bastante, ya que este año no podrán estar juntos y solo les queda el contacto a través de la tecnología, pero lamentó que no todos puedan acceder a una computadora o celular en la zona. Los docentes de la distante Escuela Básica N° 506 San Juan Bautista de Correa Rugua también se las ingenian para repartir las tareas en forma física a los estudiantes, casa por casa, un gesto muy aplaudido por la comunidad. compromiso El docente e investigador Melquiades Alonso destaca en el Día del Maestro como positivo que los profesores asumieron cierta autonomía desde el primer día del cierre de las escuelas y a pesar del Ministerio de Educación y Ciencias. “Hay una combinación de fotocopias en algunos lugares o el WhatsApp, los docentes crearon estrategias diversas por el compromiso que tienen con sus alumnos; pero fueron iniciativas individuales y compartidas entre colegas”, explica. Expresa que lo que falta es acompañar esta autonomía de los educadores con estrategias y abriéndose a la comunidad educativa. “Hay gente que se siente obligada a entrar a la plataforma por una cuestión de control, de temor, pero la educación no se resuelve así”, comenta. Alonso dice que este esfuerzo de los profesores debe ser apoyado con más alternativas estatales como programas de radio y de TV que realmente lleguen a la población. “La mayor presencia estatal es también acompañando, conectando con sus docentes, apoyándolos y pedir la colaboración de más personas como artistas que puedan enriquecer la formación”, expresa.



La iniciativa de los docentes ya se vio desde el inicio de la cuarentena, su compromiso con sus alumnos.



