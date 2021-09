De madrugada leyeron sentencia a mamá y padrastro de desaparecida

Los jueces Alberto Peralta, Liliana Ruiz Díaz y Cristell Muller habían anunciado ayer, a las 3:00 de la madrugada, que al mediodía iban a dar lectura a la sentencia. Sin embargo, tal cosa sucedió recién hacia la medianoche.

Los fiscales Irene Álvarez, Carlos Maldonado, Lorenzo Lezcano y Gedeón Escobar habían pedido 9 años para la madre, Lilian Zapata, por los delitos de abandono y violación del deber del cuidado. y 3 años para su pareja, Reiner Oberuber, por abandono.

DESAPARICIÓN. La menor de ocho años se había perdido sin dejar rastro el 15 de abril del 2020. Había desaparecido junto con dos cabras, que ella acompañaba siempre. Diez días después de eso, los animales aparecieron en perfectas condiciones, pero sin señales de la menor. La última vez que se la había visto estaba en la casa donde vivía con su madre y su padrastro, de nacionalidad alemana, en la compañía Isla Alta de Emboscada, Departamento de Cordillera.

Varias hipótesis se manejaron en el caso; sin embargo, hasta el momento no se dio con la niña, que cuenta con dificultades motrices.

En los allanamientos que realizaron tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional se encontraron muestras de sangre, que se cotejaron con los abuelos. Sin embargo, Zapata y Oberuber se negaron a someterse a dicho estudio.

La Fiscalía había pedido información desde Suiza, donde antes vivían con la niña, y de Alemania, sobre el historial de la menor, su tratamiento médico, a qué se dedicaban los padres allá y la situación económica de Oberuber.

MÁS CAUSAS. Para el 20 de octubre, está fijada el inicio de un nuevo juicio contra Oberuber, esta vez por desacato, y se realizará en el Palacio de Justicia de Caacupé.

También, el 10 y 11 de noviembre Zapata enfrentará juicio por el mismo hecho punible, ya que ella se negó a realizarse la prueba de ADN con la que se pretendía confirmar si las muestras de sangre eran compatibles con la de ella, así confirmar o descartar que dichos restos correspondían a la de su hija. La fiscala Sara Torres la había acusado.



Zapata negó haberla abandonado

“Pido a la Justicia paraguaya que se investigue realmente, no es como la gente piensa. Pido que le busquen a mi hija”, sostuvo Lilian Zapata a medios de prensa.

La mujer negó haber faltado al deber del cuidado y abandonarla, como la Fiscalía expuso en la acusación.

“Lo que hacen es una manipulación para no aceptar sus errores de investigación”, explicó Zapata.

Al ser consultada sobre el por qué no se sometió a la prueba de ADN, aseveró que ella misma pidió ese estudio y que dio a las autoridades la ropa sucia de la pequeña, su cepillo y algunos cabellos.

“La Fiscalía tiene todo para hacer el ADN, si querían hacerlo iban a hacer. No confío en la Fiscalía”, dijo, en modo de excusa de no someterse.

AMENAZA. Por otra parte, en medio de la espera de la deliberación, el ciudadano alemán se dirigió a los fiscales y les tiró lo que parece ser una amenaza.

“No quiero estar de su lado cuando llegue el día en que tengan que justificar lo que hicieron con nosotros, pero les deseo que tengan fuerza para afrontar lo que viene”, lanzó. Esas palabras fueron captadas por periodistas.