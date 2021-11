De las aulas, vacunarán en sitios de trabajo para derribar excusas

El ministro de Salud, Dr. Julio Borba, manifestó que para revertir esta situación y cumplir la meta propuesta irán a la búsqueda de las personas para poder inmunizarlas y ya no esperarlas en los centros de inoculación.

“Y así lo haremos. Si la gente no viene, nosotros iremos a la búsqueda de ellos; iremos a sus casas, a las escuelas, lugares de trabajo. Derribaremos las excusas como que ‘no tengo tiempo para ir a vacunar o no tengo quién me lleve’”, parafraseó Borba durante el acto oficial del inicio de la jornada Me vacuno en mi aula, la cual tuvo lugar en el polideportivo del Colegio Nacional de la Capital (CNC), con un discreto número de estudiantes que acudieron para aplicarse la primera dosis anti-Covid.

“Aquí están quienes serán los futuros profesores, nuestros próximos doctores, ministros, incluso presidente de la República. Hoy se encuentran formándose y nosotros como autoridades de turno debemos garantizarles su salud y su educación. Es así que hoy nos embarcamos en la ejecución de acciones que nos permitan llegar al objetivo de darles bienestar a los alumnos mediante la vacunación que los protegerá contra el Covid-19”, sostuvo el ministro.

Esperan que esta campaña sea intensiva y se pueda cumplir a cabalidad “para que en este final del ciclo lectivo puedan ir de vacaciones con la seguridad de la protección de la vacuna”, dijo. Pero, advirtió: “El esquema completo es el que nos protege contra las formas graves de la enfermedad; por ende, les pido que puedan completar su esquema en el tiempo que le indique su libreta de vacunación y de paso pidan a sus familiares acudan a vacunarse, en el caso de que aún no lo hayan hecho”.

Con respecto al rumbo que tomará el plan nacional de inmunización anti-Covid, Borba dejó en claro: “Nuestro objetivo es simple: Vacunar, vacunar y vacunar. Y así lo haremos”, ratificó al referir que irán donde la gente se encuentra para derrumbar las excusas que encuentran repetidas sobre la falta de tiempo o que no hay quien los lleve a los vacunatorios.

“Este es el momento de evitar los casos graves ante una tercera ola. Este es el momento de pelear con la vacunación, no en las terapias. Vacunate por tus padres, vacunate por tus hijos, por tus nietos y por tu futuro. Vacunate Paraguay”, cerró Borba en su discurso.