De la democracia de fachada a la desfachatez

La caída de la fe en la democracia es un dato que cada año cuenta el Latinobarómetro, siendo Paraguay uno de los países con menor satisfacción. De la desilusión al apoyo a regímenes autoritarios o líderes populistas no hay mucha distancia.

Aseguran los expertos que esa desilusión se debe a que la democracia no resuelve los problemas de la gente o es muy lenta. Raúl Alfonsín decía que “con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. Pero la democracia es mucho más compleja que los autoritarismos, donde no existen leyes ni instituciones y una sola persona o una corporación decide sobre la vida y hacienda de todo un país.