De la chacra a la cancha

El amor a la camiseta se transpira con Karai Chive de Paso Yobái, cuyo nombre es en honor a una ciudadano ilustre de la comunidad, Desiderio Samaniego, uno de los primeros pobladores del distrito. Se fundó el 11 de febrero de 1991. Su presidente es una mujer, Karen López.

Los protagonistas de hoy, sus jugadores, no se dedican al fútbol a tiempo completo, sino de manera ocasional y cuando sus trabajos les permiten juegan al fútbol y así avanzan en la Copa Paraguay. La mayoría son agricultores, estudiantes o cobrador.

Gustavo Sachelaridis, arquero, 26 años, es granjero y tiene una Escuela de Fútbol.

Martín Cáceres, 22 años, su familia se dedica a la agricultura y él ahora mismo está trabajando en una yerbatera.

Aldo Arzamendia, 30 años, trabaja en una estancia.

René Sosa, 23 años, se dedica a la barbería y peluquería.

Jesús Gómez, 24 años, es estudiante y trabaja en un estudio jurídico.

Cristian Lezcano, 30 años, se dedica a la albañilería.

Fabián Acosta, 25 años, se dedica a ayudar a su familia en la agricultura y también trabaja en un molino de oro cuando le da tiempo entre las prácticas.

Daniel Ramírez, 17 años, es estudiante y se dedica a la carnicería.

Rodrigo López, 24 años, es herrero, pero como el trabajo no es muy constante, trabaja en la chacra.

Alexis Morel, 19 años, ayuda a su familia en la agricultura.

Víctor Almada, 28 años, es mecánico.

Julio César Villalba, 33 años, se dedica a la venta de atuendos deportivos.

Javier García, 25 años, es ingeniero agrónomo y se dedica a la producción de caña de azúcar.

Alexis Rodríguez, 24 años, trabaja en una ferretería.

Luis Fernando Samudio, 23 años. Es cobrador de una empresa de electrodomésticos.

Nelson Morel, 26 años, se dedica a la agricultura junto a sus padres.

Jorge Duarte, 38 años, capitán del equipo, es asesor de créditos de una cooperativa.



Los partidos de la semana:

Hoy

Karai Chive vs. River Plate 17:00

Ameliano vs. Independiente 19:30

Mañana

Fndo. de la Mora vs. Luqueño16:15:

Rubio Ñu vs. Sol 20:15