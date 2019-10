De hospital escuela a centro de lucha contra el cáncer infantil

Leticia Jara (17) tiene las manos juntas encima de la frazada de color fucsia que combinan con el color de sus uñas. En el lado izquierdo tiene una vía para el suero, que resguarda con recelo. Ella ve un programa televisivo e ignora la visita. Tiene la cabeza rapada, la mirada pícara y luce tranquila.

La paciente con linfoma no Hodgkin, un tumor benigno, se ve tranquila solo a minutos de una nueva sesión de quimioterapia, que casi ya llega al número 50, en 18 meses de tratamiento. Proviene de una familia de escasos recursos. Tiene un hermano y su madre, quienes siempre la acompañan.

El trajinar es intenso en la sala de internación individual de Leti, en el Departamento de Hematoncología Pediátrica del Hospital de Clínicas. Ella hace caso omiso a ese desfile de enfermeras que entran y salen.

A cualquier pregunta insistente, Leti responde: “Bien”. El semblante de la joven es de tranquilidad. La enfermedad le dejó una huella clara: “Valorar cada día”, cuenta mientras sigue viendo el programa de televisión. “Me costó al principio y ahora sé sobrellevar”, dice la joven que vive en Barrio Obrero, Asunción.

ACCESO A LA SALUD

La calma que transmite la paciente tiene una respuesta: está por completar la cantidad de sesiones de quimioterapia, lo que lleva a mejorar su calidad de vida postratamiento. “Por fin voy a terminar”, dice y muestra una sonrisa.

Se suelta, pero habla poco. Leti está internada para la quimioterapia. En otros casos es ambulatorio, pero ella requiere estar bajo cuidado durante cinco días debido a la reducción de las defensas, por lo que necesita estar aislada para evitar contraer alguna enfermedad. Ella vuelve cada semana, para la sesión. A veces va al colegio Asunción Escalada.

“La verdad que no tengo nada seguro ahora para estudiar. Me gustan muchas cosas, como el modelaje. Quiero estudiar computación, inglés”, cuenta Leti con una expresión un poco dubitativa.

ATENCIÓN INTEGRAL

Los resultados del petscan, estudio de imagen, le mostró que ya no quedan células cancerígenas, pero sigue la quimioterapia para completar el esquema de tratamiento. Muestra una sonrisa al contar el resultado del estudio, que se le otorgó mediante la ayuda de fundaciones.

Leti –devota de la Virgen de la Rosa Mística– cree que su fe le ayuda a evitar complicaciones: ni transfusiones, ni internaciones en terapia intensiva.

A eso se suma todo un modelo de gestión que tiene el Departamento de Hematoncología para garantizar el acceso a la salud, reducir el abandono del tratamiento, garantizar el acceso a fármacos, que se logra con el apoyo de organizaciones y fundaciones. Lograron reducir el abandono del tratamiento mediante el rescate de pacientes con apoyo de la Fiscalía.

Leti se toca la cabeza. Cuenta que hace solo días se rapó y que el pelo le crece tan rápido que no se preocupa del largo del cabello. No le gusta el turbante, solo usa una gorra de crochet de color blanco que le tejió su tía.

El día en que le diagnosticaron cáncer cumplió 16 años, recuerda. Fue un 17 de abril de 2018. Al principio, los médicos no sabían qué padecía, primero fue una enfermedad renal, después estrés.

El diagnóstico fue un alivio para Leti, el tumor es benigno, por lo que el porcentaje de curación es elevado. Hoy está solo a un paso de llegar a la meta.



TESTIMONIO. La joven Leticia Jara está a apunto de vencer al linfoma no Hodgkin, gracias al servicio integral que recibe en el Hospital de Clínicas.



SERVICIO. El Departamento de Hematoncología Pediátrica tiene un sistema para reducir el abandono del tratamiento y garantizar acceso a los fármacos.



CENTRO REFERENCIAL. Desde internaciones en salas privadas, urgencias y hasta trasplantes son servicios para el tratamiento de la enfermedad.



ACOGEDOR. Una buena iluminación y personajes infantiles dan un ambiente agradable a los casi 1.000 pacientes que consultan más de una vez.

Pasamos por mucho, cerramos ciclos. Ahora debemos mantener los estándares de calidad en el servicio.

Somos el hospital que más recibe pacientes con leucemia en Central y con la mayor derivación de pacientes. Dra. Angélica Samudio, Oncología Pediátrica.



La enfermedad me ayudó a valorar cada día. Me afectó un poco el diagnóstico al principio, pero ahora ya sé sobrellevar.



La verdad que no tengo nada seguro ahora para estudiar. Me gustan muchas cosas, como el modelaje. Leticia Jara, paciente.

8.000 consultas anuales recibe de forma ambulatoria el Departamento de Hematoncología Pediátrica de Clínicas.

1.000 pacientes consultan en más de una ocasión en este servicio ambulatorio, según las estadísticas del servicio.

390 son los nuevos casos de leucemia u otros tipos de cáncer infantil diagnosticados cada año en el Hospital de Clínicas.

30% de los pacientes que son tratados por algún tipo cáncer, principalmente leucemia, provienen de Central.

Con coloridas salas y asistencia a padres apuestan a la calidad

Un ambiente luminoso y colorido se abre paso al ingresar al servicio de Urgencia del Departamento de Hematoncología Pediátrica del Hospital de Clínicas. Focas, ballenas, sirenas y corales pintados a lo largo y ancho de las blancas paredes del pasillo saludan a los niños y los acompañan en los procedimientos médicos.

Slinky, Rex, Woody, Buzz y otros personajes de Toy Story también están presentes en este y otros servicios para que los pacientes se sientan bien en un entorno acogedor, divertido y alejado al ambiente frío que generalmente caracterizan a las salas de un hospital.

Esto mismo se replica en el área de internación. El Departamento de Hematoncología cuenta con 20 habitaciones privadas donde los niños guardan reposo mientras se recuperan del procedimiento de quimioterapia. Las puertas de las salas no tienen número, llevan el nombre del paciente. El espacio está ambientado con un colorido mural, tiene un baño y una cama para el acompañante.

Este servicio dependiente del Hospital de Clínicas también cuenta con dos salas para trasplantes autólogos de médula ósea, internación y terapia. Ambas dotadas de filtro Hepa, que sirve para purificar el aire, filtrando agentes contaminantes.

También cuenta con un laboratorio de Citometría de Flujo para el diagnóstico de enfermedades cancerígenas y el conteo de células luego de concluir cada quimioterapia.

El Hospital Día Nathalia Lezcano Leoz, inaugurado hace poco más de un año se centra en la atención ambulatoria destinado a pacientes pediátricos hematoncológicos para las consultas o tratamientos directos sin necesidad de pasar por otros servicios. El servicio cuenta con una sala de juegos.

En otro sector se encuentra el espacio donde a los padres reciben orientaciones sobre la enfermedad de su hijo, asimismo, el niño recibe el apoyo escolar con asesoría de una sicopedagoga en el Aula Hospitalaria de manera a no perder el año lectivo.

Mediante una red atención, con clínicas satélites en cuatro ciudades del interior, el servicio hematoncológico llega a más niños para facilitar el tratamiento gratuito gracias al apoyo de fundaciones.

Esto es solo un aspecto del cambio de paradigma que arrancó hace tres décadas gracias al trabajo colaborativo entre médicos, fundaciones y facultad para ofrecer servicios de calidad y disminuir la mortalidad de niños con leucemia, según la doctora Angélica Samudio, jefa del Departamento de Hematoncología Pediátrica.