De Corea a Caacupé para abrir camino al rubro avícola

Yong Nam Kim y Do Hi Lee (inmigrantes coreanos) llegaron a Paraguay en el año 1970 junto con sus hijas, Jin Hi y Soon Joo. Don Kim y su familia se instalaron en la compañía Cerro Corá (Cabañas, Caacupé), sitio desde donde comenzaron lentamente a devolver los favores que Paraguay les otorgó como inmigrantes.

Kim tenía 50 años de edad cuando llegó al país, uno diría que era una edad avanzada para emprender y posicionarse en la zona, pero no, abrió un camino próspero al rubro avícola y es uno de los pioneros en la cría y venta de pollitos y huevos en Caacupé. Actualmente los servicios se expandieron a nivel país e incluso con delivery.

Gracias al esfuerzo tesonero de Don Kim y sus hijas, la familia pudo abrirse a más mercados. Su hija Soon Joo contrajo matrimonio con un paraguayo, Darío Galeano, de cuya unión nacieron: Helder, Hernán, Esteban, Benjamín y Sofía (estos dos últimos) dan hoy continuidad a la marca avícola bajo la denominación de Granja Kim Parador Restaurant, desde el 2018.

Es preciso aclarar que debido al fallecimiento de Don Kim (2015), Soon Joo, su esposo Darío Galeano y sus hijos Benjamín y Sofía decidieron reinventarse y poner en marcha el sueño de su abuelo, tener un restaurante, es así que luego de unos años de desarrollar el proyecto y hacer un estudio de mercado decidieron emprender en el rubro gastronómico al lado de la granja.

El predio posee 4 hectáreas y está ubicado en la cumbre del cerro Caacupé, a 200 metros del Kurusu peregrino. Su ubicación estratégica hace que pobladores de Altos, San Ber y Tobatí lleguen hasta allí.

Granja Kim Parador Restaurant

En el 2019 se abrió oficialmente al público Granja Kim Parador Restaurant en la cúspide del cerro Caacupé, a 300 metros sobre el nivel del mar y con una vista única de las serranías en la zona del lago Ypacaraí. Debido a la pandemia, cerraron casi un año, pero en el 2020 reabrieron sus puertas con mucha más fuerzas.

Desde allí se puede desfrutar de los más bellos atardeceres y, sobre todo, de la alta gastronomía que ofrece el lugar.

Benjamín Galeano Kim, gerente general del emprendimiento, explicó que su abuelo se dedicó a la avicultura toda su vida y gracias a sus enseñanzas lograron continuar la tradición, actualmente ya como distribuidores y empresarios de la gastronomía.

Granja Kim Parador Restaurante ofrece servicios de lunes a lunes, a partir de las 11:00 horas, con bufés por kilo hasta las 15:00 horas y luego también ofrecen servicios de cafetería, jugos y una variedad de masitas saladas y dulces.

Benjamín explica que a partir de las 18:00 ofrecen servicios de comida rápida, hamburguesas, pizzas comida mexicana, y mucho más.

Proyecto. Debido a la gran afluencia en el restaurante y a su estratégica ubicación se tiene previsto iniciar un proyecto de cabañas, estilo glamping, para diversificarse en el área turística. La idea es utilizar más espacios de las cuatro hectáreas del lugar y desarrollar también actividades deportivas, y ferias puntuales para ayudar a productores.