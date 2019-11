De acuerdo a Ortiz, la ex parlamentaria colorada fue ingenua

El legislador señaló que la misma no actuó como una profesional, “más bien fue una ingenua” y por eso fue arrestada días atrás.

Sostuvo que durante la época en la que la colorada era diputada, la veía con “muchas limitaciones”.

Indicó que personalmente no entiende mucho del lavado de dinero, pero que considera que Tarragó no tenía la experiencia.

Dijo que no puede negar que la ex diputada sea su amiga, por el tiempo que fueron colegas (5 años) y que por ello le pesó enterarse de la noticia y más aún al saber que tiene un hijo adolescente.

Por otro lado, no descartó que en la Cámara de Diputados existan legisladores que “tengan plata negra”, pero que el estado financiero de la mayoría de los diputados está mal y que si no se dedican a otra cosa, no podrían cubrir sus gastos, a pesar del millonario salario que perciben mensualmente.