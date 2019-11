Si finalmente se llevara a cabo, la serie seguiría los pasos de un joven J.J. Gittes, que era el personaje interpretado por Jack Nicholson en la película.

Considerada como una obra maestra del cine negro, Chinatown contó con la dirección de Román Polanski y con Faye Dunaway como coprotagonista junto a Nicholson.

Chinatown fue impulsada en el estudio Paramount por el productor cinematográfico Robert Evans, que falleció el pasado 26 de octubre a los 89 años.

Las fuentes de Deadline apuntaron a que en Netflix confían en que Fincher se haga cargo como director del episodio piloto, pero aclararon que este punto no está incluido en el acuerdo firmado con quien está considerado como uno de los realizadores más influyentes del cine contemporáneo.

Nominado al Oscar a la mejor dirección por The Curious Case of Benjamin Button (2008) y The Social Network (2010), la filmografía del realizador estadounidense incluye también otras cintas como Se7en (1995), Fight Club (1999) y Zodiac (2007).

Fincher ya ha colaborado en el pasado con Netflix como director y productor, puesto que con esta plataforma digital trabajó en las series House of Cards y Mindhunter.

Puede interesarte: Charlize Theron y David Fincher producirán una serie para Netflix

El último proyecto conjunto hasta la fecha de Fincher y Netflix era Love, Death & Robots (2019), una serie de 18 cortometrajes de animación en la que también estuvo involucrado Tim Miller, el director Deadpool (2016).

Y además de esta potencial serie sobre Chinatown, Fincher está ya trabajando con Netflix en la película biográfica Mank sobre el guionista Herman Mankiewicz, quien firmó junto a Orson Wells el clásico Citizen Kane (1941).

Mankiewicz será interpretado en esta cinta, que se rodará en blanco y negro, por Gary Oldman, que ganó el Oscar al mejor actor por Darkest Hour (2017).