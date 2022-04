Dave Evans en el Hard Rock Café

En una noche inolvidable se presentó en el Hard Rock Café Asunción el cantante y primer vocalista fundador del grupo AC/DC, Dave Evans, quien ofreció un concierto acústico. Los fanáticos de la mítica banda se hicieron presentes para disfrutar de la presentación de Evans, quien subió a escena puntualmente a las 23:00. El repertorio que ofreció incluyó las canciones Bad Ass Boy, Honky Tonk Women, Rock An Roll Singer, Reach For The Sky, House Of The Rising Sun, Ticket To Ride, Tnt, Highway to hell y como bonus track Whole Lotta Rosie.