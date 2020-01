Danza, música y exposición de artes plásticas en ciclo de San Ber

En Casa Hassler (avenida Luis F. Vaché y Sr. Hassler), en el marco del ciclo Verano Cultural San Ber 2020, se habilita una exposición colectiva de pinturas y, además, se ofrecerá un espectáculo de baile y música paraguaya.

El festival artístico estará a cargo de elencos de Caaguazú, entre ellos, integrantes de la escuela de canto de la ciudad, ballet de La Mejor Edad y el Ballet Municipal. El acceso es gratuito.

En la exposición plástica participan Claudia Maza, Gloria Valle, Gustavo Domínguez, Karin Bader, María Lys Franco, Lucyla Da Re, María Inés De Lemos, Martín Sinzi, Nina Montero de Stewart y Pedro Calabrese.

Las pinturas son de temática variada, como paisajes, objetos, figuras abstractas, rostros, entre otros.

Las muestras de este ciclo se renuevan cada sábado, como parte del proyecto cultural del verano. Se trata de un ciclo de cinco exposiciones de pinturas, grabados y otras piezas, con la participación de más de 50 artistas nacionales y extranjeros.

El Centro Cultural de la Municipalidad de San Bernardino Casa Hassler abre lunes a viernes, de 8.00 a 15.00; y los sábados y domingos, de 8.00 a 13.00.

PEATONAL. También mañana, desde las 16.00, el ciclo de verano continúa en la peatonal Demetrio Ortiz, con show en vivo con el grupo Brasil Manía y sus bailarinas, además de ritmos latinos y cardiodance, a cargo de la profesora Jessica Parra. El acceso es libre y gratuito. En este espacio también se ofrecen exposiciones de artesanía y arte popular.

ANFITEATRO. Por su parte, en el anfiteatro José Asunción Flores (Avda. Wenceslao López, San Bernardino), desde las 22.00, se realiza el concierto del cantante puertorriqueño Carlos Efrén Reyes Rosado, más conocido por su nombre artístico Farruko.

Este encuentro, que tiene lugar como parte del evento Verano Velvet, tiene un acceso fijado en G. 75.000, 110.000 y 120.000, según sus espacios, y están en venta en Ticketea.com.py.

Farruko, cantante de reguetón y trap latino, cuenta con canciones como Krippy Kush, Sola, Obsesionado, Chillax, Ayer, 47, Loco enamorado, Si tú lo dejas, entre otras. Este artista colaboró con destacados artistas como José Feliciano, Daddy Yankee, Wisin, Yandel y Don Omar.

El año pasado, se presentó como remix su canción Calma, junto a Pedro Capó y la estadounidense Alicia Keys.

En marzo de 2019, el productor y disc jockey Alan Walker lanzó un sencillo que contó con la participación de Farruko y la cantante Sabrina Carpenter, o On My Way.