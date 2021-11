Dan alta médica a joven trasplantada de médula ósea

La joven fue diagnosticada con linfoma Hodgkin (enfermedad por la que se forman células malignas en el sistema linfático). Por eso, fue sometida a un trasplante autólogo de células madre, procedimiento en el que se extraen células madres sanas del propio cuerpo para reemplazar las dañadas, el pasado 5 de noviembre.

Fue diagnosticada de la enfermedad en edad pediátrica y posteriormente a la mayoría de edad empezó el tratamiento en el Hospital de Clínicas, con indicación de trasplante. Previo al trasplante, debió someterse a cuatro sesiones de quimioterapia en el Departamento de Hematología de Adultos del Hospital de Clínicas, durante cuatro meses.

A pesar de recibir la indicación para trasplante, tuvo que esperar un año para ser sometida a la cirugía, debido a la pandemia del Covid-19.

Miriam afirmó que espera que este sea un paso en el cual pueda sanar y retomar sus actividades cotidianas. Espera cumplir su sueño de ingresar a la universidad y estudiar licenciatura en Lenguas. Además, seguirá entrenando, ya que le gusta la gimnasia y compartir nuevamente con su familia y amigos.

“Agradezco primeramente a mi familia, a los médicos, a las enfermeras, y por sobre todo, a la fundación que ayudó con medicamentos, ya que mi familia es de escasos recursos, haciendo posible conseguir el fármaco para estimular a la médula y los de quimioterapia”, expresó.

Agregó que durante la internación posquirúrgica recibió una excelente atención tanto de médicos como de enfermeras. “Siempre fui bien tratada y me siento plenamente conforme y agradecida con los profesionales que me atendieron en todo momento y todas las personas que me acompañaron de alguna u otra forma", destacó.

Asimismo dejó un mensaje para aquellos jóvenes que como ella están luchando contra el cáncer. Y a los gobernantes, para que apliquen políticas públicas de salud que den cobertura a este tipo de patologías.

“No se rindan, que por más que sea difícil y por momentos el mundo se venga encima, nada es imposible y hay que seguir luchando”, instó.