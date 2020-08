Curiosidades del Mundo

Ciencia

Dispositivo crea combustible limpio

Un equipo multidisciplinar de investigadores ha desarrollado un dispositivo que transforma la luz del sol, el dióxido de carbono (CO2) y el agua en combustible de carbono neutro, y lo hace, además, sin la ayuda de catalizadores o electricidad. Este dispositivo autónomo e inalámbrico, desarrollado por científicos de la Universidad de Cambridge, supone un avance significativo hacia la fotosíntesis artificial, el proceso que imita la capacidad de las plantas para convertir la luz solar en energía. Y es que, recoger energía solar para convertir el dióxido de carbono en combustible es una prometedora forma de reducir las emisiones de carbono y acabar con la dependencia de los combustibles fósiles. EFE



Uruguay

Noche Nostálgica, un factor de riesgo

En Uruguay, y no es una frase hecha, la nostalgia es ley. Desde 1978 -y desde 2004 por ley-, cada 24 de agosto se celebra la Noche de la Nostalgia, un evento masivo en el que miles de ciudadanos acuden a fiestas organizadas para bailar al ritmo de artistas de otro tiempo, como Bee Gees, Rolling Stones o Village People. Esta tradición, tan arraigada, sobre todo en la más veterana, es un peligro en la actualidad por culpa del Covid-19. Por ello, el gobierno uruguayo desplegó anoche un severo operativo para impedir que en plena epidemia de coronavirus se celebren las fiestas. "No podemos perder en una noche todo lo ganado", advirtió este lunes el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. EFE-afp



Sudán

Destruyen antiguo sitio buscando oro

Hace un mes, cuando cinco arqueólogos y policías llegaron al sitio de Jabal Maragha, en el desierto de Sudán, para una visita de rutina, creyeron que se habían perdido. No había nada. Los buscadores de oro lo habían hecho desaparecer. Intrigados por el ruido de los motores en medio de este desierto de Bayuda, descubrieron dos retroexcavadoras en plena tarea. Habían cavado una enorme muesca de 17 metros de profundidad y 20 de largo. "Tenían un solo objetivo al cavar aquí: encontrar oro", explica, contrariado, el arqueólogo Habab Idris Ahmed. De este sitio, perteneciente al periodo meroítico (350 a.C.-350 d.C.), que habría sido una vivienda, no queda casi nada. AFP