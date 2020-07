Curiosidades del Mundo

Ciencia

Hallan fósil de unos 70 millones de años

El fósil de un pez gigante de 70 millones de años que convivió con los dinosaurios se descubrió en la Patagonia, en el sur de Argentina, informó ayer un equipo de investigadores. Paleontólogos argentinos “hallaron los restos de un pez depredador que superaba los seis metros de longitud”, indicaron. El descubrimiento se publicó en la revista científica Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology. El pez de grandes dimensiones “nadó por los mares de la Patagonia a fines del Período Cretácico, cuando la temperatura era allí mucho más templada que en la actualidad”, citaron. Los fósiles del animal carnívoro se hallaron cerca del lago Colhué Huapial, al sur de la provincia de Chubut, a 1.400 km al sur de Buenos Aires. AFP



Estudio

Dinosaurios tendrían un origen diminuto

Los dinosaurios y los pterosauros, reptiles voladores del Mesozoico, podrían no ser seres gigantes, según lo afirma un estudio publicado ayer por investigadores de EEUU y Madagascar que identifica al Kongonaphon, un ser de apenas 10 centímetros de altura, cuyos fósiles se hallaron en la isla africana en 1998, como su antecesor. Publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos relacionan a este animal, que vivió hace unos 237 millones de años, con los dinosaurios y los pterosauros, pues comparte un vello similar que tendría su origen en una herramienta de termoregulación de esta pequeña especie y que va de simples filamentos a la aparición de plumas. EFE



Hong Kong

Redes sociales ya no ayudarán a la Policía

Las multinacionales estadounidenses Facebook (propietaria de WhatsApp y de la red social homónima) y Twitter anunciaron ayer que dejarán de colaborar con la Policía de Hong Kong en la entrega de datos de usuarios, como respuesta a la nueva ley de seguridad nacional sobre el territorio impuesta desde Pekín. Las firmas explicaron que pondrán “en pausa” las peticiones de las Fuerzas de Seguridad hongkonesas mientras analizan las implicaciones de la controvertida nueva normativa y si ésta atenta contra los derechos humanos. “Creemos que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y apoyamos el derecho a expresarse sin temor a represalias”, indicaron desde Facebook. EFE