Curiosidades del Mundo

Estudio

Lopinavir no reduce mortalidad del Covid

La combinación de medicamentos Lopinavir/Ritonavir, muy usada contra el VIH, no mostró efectos significativos en la reducción de la mortalidad de pacientes con Covid-19, según resultados preliminares de un ensayo clínico coordinado por la Universidad de Oxford. El estudio, financiado por la agencia de Investigación e Innovación del Reino Unido, se realizó en 176 hospitales británicos. Científicos eligieron esa posible vía de tratamiento, dado que arrojó en el pasado resultados “prometedores” contra otros coronavirus, como el SARS y el MERS. En tanto, los primeros resultados del ensayo “muestran que para pacientes hospitalizados con Covid-19, con o sin respirador, Lopinavir/Ritonavir no es un tratamiento efectivo“. EFE



Ciencia

Hallan fármaco para tumor gastrointestinal

El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona (España) participó en el desarrollo del primer fármaco efectivo en un subtipo de tumores avanzados del estroma gastrointestinal (GIST, en sus siglas en inglés), una dolencia huérfana de tratamiento y con un pronóstico fatal de apenas un año de vida. El fármaco Avapritinib, testeado en 56 pacientes con GIST, redujo el tumor en 55 de ellos que tenían una mutación concreta del cáncer, según los resultados publicados en la revista The Lancet Oncology. La importancia del trabajo radica en que, hasta la fecha, estos pacientes no tenían ningún tipo de tratamiento efectivo, y su supervivencia era de apenas un año. Esto, dicen, es “un paso más en el desarrollo de la medicina de precisión en cáncer”. EFE



Coronavirus

Firma reporta avance alentador en vacunas

La firma estadounidense de biotecnología Inovio informó ayer de resultados preliminares alentadores de las pruebas de una vacuna experimental contra el coronavirus. Administrada a 40 voluntarios, desencadenó una respuesta del sistema inmune en el 94% de los que completaron el ensayo clínico de fase uno, lo cual significa que recibieron dos inyecciones, con cuatro semanas de diferencia. La vacuna de Inovio, llamada INO-4800, está diseñada para inyectar ADN con el objetivo de activar una respuesta específica del sistema inmunológico contra el virus SARS-CoV-2. El medicamento se inyecta en forma subcutánea, luego se activa con un dispositivo que se parece a un cepillo de dientes. AFP