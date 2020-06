Curiosidades del Mundo

Misisipi

Histórico cambio en la bandera estatal

Los legisladores del Senado de Misisipi votaron ayer por 37 votos a favor contra 14 eliminar el emblema de la Confederación de su bandera, a menudo visto como un símbolo del oscuro legado racial de EEUU. El senador demócrata John Horhn dijo que cambiar la bandera no resolvería los efectos del pasado racista del país. "Sin embargo, es un gran paso en el camino que estamos realizando para reconocer la humanidad y la autoestima que Dios nos ha dado", señaló. El proyecto de ley, que la Cámara de Representantes del estado aprobó con un voto mayoritario más temprano, prevé la formación de una comisión que diseñe una nueva bandera e incluya la frase "En Dios confiamos". AFP



República Dominicana

Políticos y esposos, rivales en las urnas

Hace ocho meses y ante una multitud se fundieron en un beso para mostrar su unión, en lo sentimental y en lo político; ahora, el ex presidente dominicano Leonel Fernández y su esposa, la vicepresidenta del país, Margarita Cedeño, casados desde 2003, se enfrentarán en las urnas el próximo domingo. Fernández, de 66 años, aspira nuevamente a la presidencia de la República, y Cedeño, de 55 años, busca revalidar el cargo que ocupa desde 2012, ahora como compañera de boleta del candidato oficialista, Gonzalo Castillo, enconado rival de su marido. En medio de especulaciones y conjeturas, Leonel y Margarita, a los que no se les ve juntos en público desde octubre pasado, aseguran que siguen casados. EFE



Serbia-Elecciones

Festejan triunfo y se contagian

Varios altos cargos de Serbia, todos ellos miembros del Partido Progresista Serbia (SNS) del presidente Aleksandar Vucic, han resultado contagiados por Covid-19 después de los festejos con los que celebraron su triunfo aplastante en las legislativas del domingo pasado. La presidenta del Parlamento, Maja Gojkovic, tuvo que ser hospitalizada, ya que padece neumonía, mientras que el presidente de la Oficina de Serbia para Kosovo, Marko Djuric, fue ingresado con síntomas menos graves, se informó. Han resultado positivos también el ministro de Defensa, Aleksandar Vulin, y el presidente de la Cámara de Economía de Serbia, Marko Cadez, según informó la agencia de noticias serbia Tanjug. EFE