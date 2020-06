Curiosidades del Mundo

Espacio

Destellos en galaxias se dan cada 2 años

Unas señales de luz muy energéticas y que se repiten casi cada dos años se identificaron en once galaxias por un grupo de astrónomos, y su identificación abre caminos a futuros estudios sobre galaxias poco convencionales que pueden albergar dos agujeros negros supermasivos. El descubrimiento, liderado por científicos españoles y que publica The Astrophysical Journal, se hizo gracias al telescopio espacial de rayos gamma Fermi-LAT de la NASA. La mayoría de galaxias tiene un agujero negro supermasivo en su interior y un porcentaje de ellos está en un estado llamado núcleo galáctico activo, donde tragan todo el material que los rodea, emitiendo partículas a velocidades cercanas a la luz al exterior de la galaxia.



Naturaleza

Eclipse anular de Sol podrá verse hoy

Este año el solsticio de verano del Hemisferio Norte traerá un fenómeno de gran belleza, un eclipse anular de Sol, con su característico anillo de fuego, que podrá verse hoy en África Central y partes de Asia, pero no en América y solo de forma muy parcial en el Sudeste de Europa. Los eclipses anulares se producen cuando la Luna llena se coloca justo delante del Sol sin taparlo por completo, lo que crea una especie de aureola brillante o anillo de fuego alrededor de nuestro satélite. Sin embargo, en la mayoría de los lugares y durante la mayor parte de su duración, un eclipse anular parece un eclipse solar parcial. El recorrido de este eclipse de anillo de fuego es largo, pues podrá verse en 14 países de dos continentes. EFE



Crisis

Pandemia golpea el empleo de mujeres

El choque económico de la pandemia del coronavirus provoca un gran retroceso en el empleo de las mujeres, que pierden su trabajo, dimiten o se ven obligadas a ocuparse más de los niños que los hombres. “Las mujeres, a causa de su sobrerrepresentación en el sector servicios, se vieron golpeadas de forma desproporcionada por el Covid-19”, dice Nicole Mason, directora del Institute for Women’s Policy Research, un centro de reflexión estadounidense. “En el Reino Unido y en EEUU, las mujeres tienen más posibilidades de perder su empleo que los hombres”, sea por ser despedidas o por verse obligadas a dimitir para ocuparse de sus hijos, explica Chris Rauh, profesor de economía en la Universidad de Cambridge. AFP