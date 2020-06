Curiosidades del Mundo

Naturaleza

Éxito reproductivo en gorilas es por estatus

La posición dominante entre las hembras de gorilas de montaña no tiene relación con el tamaño de su cuerpo, pero sí influye en el aumento de su éxito reproductivo, revela un informe publicado en Plos One. El estudio liderado indica que las hembras de gorila de montaña con un alto rango en la manada “produjeron descendencia con mayor frecuencia, quizás como resultado del acceso preferencial a los machos”. El gorila de montaña es el primate vivo más grande y los machos pesarían unos 200 kilos, casi dos veces más que las hembras. El tamaño corporal es clave ya que marca la capacidad de lucha en varios animales y estudios anteriores dicen que influye en el estatus social de los gorilas de montaña machos. EFE



Investigación

Personas se ayudan, pese al esfuerzo

Las personas tienden a querer ayudarse unas a otras aunque les suponga un esfuerzo, según un estudio que publicó la revista Science Advances, que examina cómo todas las motivaciones para ser generosos interactúan entre sí. Esta es la principal conclusión del estudio, en el que los sociólogos descubrieron que la gente elige mayoritariamente ser generosa con los demás, incluso con los extraños. En el estudio participaron más de 700 personas y fue diseñado para ayudar a los investigadores a comprender el comportamiento prosocial (intención de beneficiar a otros) y cómo todas las motivaciones para ser generosos interactúan entre sí, según un informe de la Universidad de Ohio, en EEUU. EFE



Estudio

Zorros rojos podrían ser domesticados

Los zorros rojos que habitan ciudades británicas como Londres y Edimburgo están más cerca de convertirse en animales domésticos, ya que desarrollan cambios fisiológicos para adaptarse mejor al entorno urbano. Así lo señala un estudio de la Universidad de Glasgow (Escocia), que aunque precisó que los zorros no iniciaron aún el camino para la domesticación, sí adaptaron sus características físicas del mismo modo en que lo hicieron los perros y los gatos al convertirse en mascotas. Según la investigación, publicada en la revista Proceedings B de The Royal Society, el zorro rojo que vive en zonas urbanas tiene un cerebro más pequeño y cambió la forma de su hocico para poder alimentarse mejor. EFE