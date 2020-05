Curiosidades del Mundo

China

Envía cebollas a su ex para hacerle llorar

Una mujer china, cuyo ex novio rompió su relación pocos días antes del Día de los Enamorados, decidió vengarse haciendo depositar delante de su casa una tonelada de cebollas, según un medio oficial. Esta mujer de la provincia de Shandong (este de China) compró en línea los bulbos conocidos por su poder irritante, antes de hacerlos entregar a su ex novio para “hacerle llorar”. Había ordenado a los repartidores que amontonaran las cebollas en la puerta de su apartamento y que se marcharan sin llamar la atención, según Shandong Net, un medio de comunicación vinculado con el gobierno local. “Yo lloré durante tres días, y ahora es tu turno”, escribió en una nota mordaz, que acompañaba el cargamento sorpresa. AFP



Reino Unido

Ojo artificial capaz de imitar al humano

Un equipo de científicos creó un ojo artificial que imita el funcionamiento de la visión humana, mejorando significativamente la calidad de la imagen, según expone un estudio publicado ayer en la revista Nature. La investigación lo efectuaron expertos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (China) y la Universidad de Berkeley (EEUU), que confían en que sirva para desarrollar nuevas aplicaciones en el campo de la robótica y de las prótesis visuales. El diseño de este ojo biomimético presenta un “alto grado de similitudes estructurales con el ojo humano” y es capaz de “lograr imágenes de alta resolución cuando se instalan nanocables individuales eléctricos”, destacan los autores en el estudio. EFE



España

Producen embriones de ciervo in vitro

Científicos españoles del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC, UCLM, JCCM) produjeron por primera vez embriones de ciervo ibérico in vitro a partir de células germinales de hembras muertas, convirtiéndose en los únicos del mundo que lo hacen para esta subespecie de ciervo. La reproducción es un fenómeno esencial para la supervivencia de las especies, por lo que las biotecnologías reproductivas, más conocidas como técnicas de reproducción asistida, tienen un papel esencial en la conservación de la biodiversidad. En el caso de animales, constituyen un recurso directo para el ser humano, como las ganaderas o las cinegéticas, las biotecnologías reproductivas dan alternativas de mejora. EFE