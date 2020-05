Curiosidades del Mundo

España - Superviviente

Supera al Covid-19 y a un trasplante

Una adolescente fue trasplantada del corazón tras haber superado el Covid-19, el primer trasplante pediátrico y adulto que se ha hecho en España a un paciente que ha superado el coronavirus. La intervención se realizó en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona y la paciente es una joven que padece una estenosis mitral, una cardiopatía congénita que se caracteriza por un estrechamiento del orificio de la válvula mitral del corazón, de la que debió ser operada por primera vez a los seis meses de edad. El hospital informó este viernes que la joven evoluciona bien de la intervención y que solo debió pasar once días en la unidad de curas intensivas pediátricas después del trasplante y ya está en planta. EFE



EEUU - Restaurante

Maniquíes ayudarán al distanciamiento

Sus miradas están vacías, sus sonrisas, petrificadas, visten como en la época de la posguerra y no necesitan reservación para uno de lo mejores restaurantes en Estados Unidos. Un restaurante con estrellas Michelin del estado de Virginia encontró una forma divertida o espeluznante, dependiendo de los gustos, para obligar a mantener el distanciamiento social de sus clientes: el uso de maniquíes entre los comensales, cuando reabra a finales de mayo. "Cuando necesitábamos resolver el problema del distanciamiento social y reducir a la mitad la ocupación de nuestro restaurante, la solución parecía obvia: llenarlo con maniquíes", dijo a la AFP el chef Patrick O'Connell, propietario de The Inn at Little Washington. AFP



Japón

Joven lucha contra ley que limita juego

¿Pueden las autoridades políticas decidir el tiempo que pasan los niños delante de las pantallas? No, cree un adolescente japonés, que decidió luchar en los tribunales para defender su derecho a jugar a los videojuegos todo lo que quiera. Wataru, de 17 años, decidió impugnar judicialmente una decisión de la prefectura de Kagawa para limitar el tiempo que los niños dedican a esta actividad lúdica –60 minutos diarios en los días de clase y a 90 minutos durante las vacaciones–. En el marco de esta normativa también se quiere establecer una especie de toque de queda digital prohibiendo el uso de teléfonos después de las 21.00 a los niños de 12 a 15 años y después de las 22.00 a los de 15 a 18 años. AFP