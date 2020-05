Curiosidades del Mundo

Investigación

Riesgo de salud sube sin espacios verdes

El desarrollo urbanístico que implica una reducción de los espacios verdes puede incrementar el riesgo cardiometabólico, según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (IS Global), en el marco del proyecto CHAI, elaborado con datos de más de 6.000 personas de la ciudad india de Hyderabad. El IS Global informó que los resultados, publicados en la revista Environmental Health Perspectives, mostraron que el desarrollo urbanístico en un radio de 300 metros alrededor de la vivienda eleva los factores de riesgo metabólico y que quienes vivían un desarrollo urbanístico más rápido alrededor de su vivienda tenían una presión sanguínea más alta, una mayor circunferencia de cintura y una mayor glucosa en ayunas. EFE



Viral

Video porno se filtra en tienda de muebles

La cadena de muebles Ikea anunció que tomará medidas de seguridad “más cuidadosas” en sus tiendas en China, después de que se hiciera viral un video de una mujer masturbándose en uno de sus locales. El video pornográfico muestra a una mujer medio desnuda masturbándose en varios sofás y camas en una de las tiendas de la firma sin que los clientes se den cuenta. Las autoridades retiraron de las redes sociales las versiones no censuradas de las imágenes. Por su parte, la respuesta de la compañía sueca fue vista nueve millones de veces. “Condenamos firmemente este tipo de comportamiento y lo denunciamos de inmediato a la policía en la ciudad de la tienda sospechosa”, dijo la firma en un comunicado. AFP



Ciencia

Homo Sapiens creó utensilios modernos

Un equipo internacional de investigadores concluyó que las modernas herramientas y colgantes descubiertos en Europa son creaciones de los humanos modernos, los Homo sapiens emigrados de África, y no de los neandertales como se defendió hasta ahora. Las conclusiones del estudio, publicados ayer en la revista Nature, arrojan nuevos datos sobre la llegada del Homo sapiens a Europa y de sus interacciones con la población autóctona, los neandertales del continente, una especie humana que ya estaba en declive. El análisis, dirigido por científicos alemanes, se centró en huesos y utensilios descubiertos en la cueva de Bacho Kiro, en la actual Bulgaria, vinculados a la propagación del Homo sapiens hace más de 45.000 años. EFE