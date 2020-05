Curiosidades del Mundo

Tecnología

Servicio de sexo por webcam en ascenso

Las cuarentenas obligatorias para combatir la pandemia arrasaron con muchos sectores económicos en el mundo, pero hay algunos, como el de los servicios de sexo por webcam, que vieron como su demanda se duplicó en pocas semanas. Según un estudio de mercado de SkyPrivate, una plataforma online que conecta a estudios y modelos de webcam para adultos con los clientes, en Rumanía hay entre 100.000 y 300.000 modelos que ofrecen sus servicios por videochat. Esta estimación hace del país balcánico una de las tres potencias mundiales del sector junto a EEUU y Colombia, según el informe. “El tráfico de usuarios creció un 100%, aunque los ingresos no reflejan esa suba”, dice el directivo de una agencia de videochat. EFE



Investigación

Fósil revela especie similar a un calamar

Un equipo internacional de científicos descubrió, en un fósil de hace casi 200 millones de años, el ejemplo más antiguo que se conoce de una criatura parecida a un calamar con un pez similar al arenque en sus mandíbulas. La investigación, dirigida por universidades del Reino Unido y EEUU, así como la compañía inglesa The Forge Fossils, se publicará en la revista Proceedings of the Geologists’ Association. El informe revela que el fósil analizado fue hallado en el siglo XIX en la costa jurásica del sur de Inglaterra. El grupo de investigadores cree que la disposición de los brazos del calamar, identificado como Clarkeiteuthis montefiorei, a lo largo del cuerpo del pez sugiere que no es un capricho fortuito de la fosilización. EFE







Espacio

Formación de Luna aún sigue en dudas

La superficie de la Luna emite iones de carbono, lo que contradice la antigua teoría de que en nuestro satélite se agotaron los elementos volátiles y fácilmente vaporizables como el carbono, y plantea nuevos interrogantes sobre cómo se formó, según un estudio que publica Science Advances. La investigación que firman varias universidades e institutos de Tokio indica que los hallazgos apoyan la hipótesis de que la luna contiene carbono volátil que se incrustó en ella originalmente durante su formación o fue adquirido de otro modo hace miles de millones de años. La teoría que prevalece sobre la formación del satélite es que surgió tras un gran impacto entre la Tierra joven y un objeto del tamaño de Marte. EFE