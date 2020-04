Curiosidades del Mundo

Reino Unido

Transgénero no puede ser padre

Freddy McConnel, un hombre transgénero británico que dio a luz a un niño con ayuda de un tratamiento de fertilidad, no podrá registrarse legalmente como el padre de su hijo en el certificado de nacimiento, según dictaminó un juez de la Corte de Apelación de Inglaterra este jueves. McConnell ha perdido así su recurso en contra de la decisión que tomó el Tribunal Superior en setiembre del año pasado, cuando dictaminó que el estatus legal de “madre” le corresponde a quien gesta y da a luz al bebé. El hombre, originario de Kent, se mostró decepcionado por la decisión y señaló que la lucha “no se ha acabado”, pues planea apelar. Tres jueces de la Corte de Apelación confirmaron el fallo que emitió en 2019. EFE



Nueva York

Hallan decenas de cuerpos en camiones

La Policía de Nueva York ha iniciado una investigación después de que se recibieran llamadas de vecinos de Brooklyn quejándose por el mal olor que presuntamente provenía de decenas de cuerpos almacenados, frente a una funeraria, en camiones de la cadena U-Haul, normalmente alquilados por horas para mudanzas, y que los agentes pudieron apreciar en estado de descomposición. Una fuente policial relató que dos remolques sin refrigerar en el exterior de la funeraria de Andrew T. Cleckley contenían cada unos 50 cuerpos. Según la Policía, los cuerpos estuvieron en los camiones de alquiler durante más de una semana, en estado de descomposición en algunos casos, que fue lo que causó el mal olor. EFE



Bélgica

Piden que se coman más papas fritas

La asociación que aglutina a los productores de papa en Bélgica, Belgapom, urgió a comer dosis extras de papas fritas ante la escasa demanda de este tubérculo debido al cierre de restaurantes y la consiguiente caída de la demanda del producto, que ta acumula un superávit de 750.000 toneladas, las que están a punto de perderse. Según relató a CNN Romain Cools, titular de Belgapom, los belgas ingieren papas fritas fuera de sus hogares al menos una vez por semana en restaurantes, y, al contrario de otros países como Estados Unidos, no es un plato complementario. Por ello, la asociación llamó a los ciudadanos a comer dos veces por semana, en vez de solo una, en los negocios de snacks, que sí continúan abiertos.