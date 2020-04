Curiosidades del Mundo

Alemania

Mujer centenaria se escapa de residencia

Con coronavirus o sin él, la familia es lo primero: Es lo que debió de pensar una mujer alemana de 101 años cuando se escapó de su residencia de ancianos para celebrar el cumpleaños de su hija. La mujer se escabulló esta semana por la salida de emergencia, informó la policía de Brunszick, ciudad alemana del norte. Una patrulla la halló errante en la calle. La anciana negó que viviera en el cercano geriátrico y aseguró que residía con su hija. Los agentes la condujeron a casa de esta última, la que confirmó que su madre vivía en el centro para mayores. “Echaba mucho de menos a su hija”, explicó la policía. La anciana “pudo al menos ver brevemente a su hija desde el coche de policía“, según las autoridades. AFP



Rumania

Diez recién nacidos tienen coronavirus

Diez recién nacidos dieron positivo al Covid-19 en una maternidad en Timisoara, oeste rumano, después de ser contaminados por personal sanitario, lo que llevó al ministerio de Salud a iniciar una investigación. “Las madres son negativas, los bebés son positivos”, declaró el ministro de Sanidad, Nelu Tataru, subrayando que los bebés estuvieron “en contacto con el personal médico”. Los recién nacidos gozan de buena salud y no presentan síntomas. Nueve de ellos y sus madres abandonaron la maternidad y fueron aislados en sus hogares. El ministro, que afirmó que en breve se les hará a todos una nueva prueba, señaló que los “fallos” son tanto de los responsables de la maternidad como de la dirección de salud pública”. AFP



Hong Kong

Pandas se aparean gracias a aislamiento

Encerrados, sin visitantes y sin tener gran cosa que hacer, un par de pandas de un parque temático de Hong Kong decidieron al fin aparearse, tras casi una década de indiferencia mutua y fallidos intentos para lograr su reproducción. Igual que la mitad del planeta, la hembra Ying Ying y el macho Le Le se tienen únicamente una a otro como compañía desde que la pandemia del coronavirus provocó la suspensión de las visitas del público al parque temático de la ex colonia británica. “Desde que Ying Ying y Le Le llegaron a Hong Kong en 2007, y tras intentos de apareamiento natural desde 2010, no se logró ningún resultado hasta este año, pese al largo tiempo de aprendizaje”, indicó el responsable del Ocean Park, Michael Boos. AFP