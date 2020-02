Curiosidades del Mundo

Rusia

Hermanas se vuelven a ver tras 78 años

Dos hermanas rusas se reencontraron a finales de enero, 78 años después de su separación en plena Segunda Guerra Mundial, gracias a la ayuda de un programa de televisión y de la policía rusa. Cuando se volvieron a ver, Yulia y Rozalina Jaritonova, de 92 y 94 años respectivamente, se fundieron en un fuerte abrazo, rodeadas de familiares suyos que no lograron contener las lágrimas, según unas imágenes divulgadas por el Ministerio ruso de Interior. “La busqué, siempre la busqué”, repetía Rozalina, dándole la mano a su hermana. Cuando eran adolescentes vivían con sus padres en Stalingrado, donde tuvo lugar la gran batalla epónima. Fueron separadas en 1942 durante la evacuación de la ciudad. AFP



Argentina

Temperatura récord en base de Antártida

“Esperanza”, una base de investigación argentina en la punta norte de la Antártida, registró ayer una temperatura de 18,3 grados, un nuevo récord que bate el anterior de 17,5 grados que databa de marzo de 2015, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM). “Es una temperatura que no asociamos a la Antártica, ni siquiera en la temporada de verano”, comentó en Ginebra la portavoz de la OMM, Clare Nullis. Expertos del organismo formarán un comité especial para verificar si efectivamente se trata de un nuevo récord. El experto de la OMM sobre Clima y Extremos Climáticos, Randal Cerveny, adelanta que “todo lo que hemos visto hasta ahora indica que probablemente se trata de un récord legítimo”. EFE



EEUU

A subasta mayor colección de whisky

La mayor colección privada de whisky, constituida hasta su muerte por un aficionado estadounidense, fue puesta a la venta el viernes por una casa de subastas que espera ver algunas de las botellas alcanzar hasta un millón de libras. Compuesto principalmente de whisky escocés, este conjunto de más de 3.900 botellas, descrito por la web Whiskyauctioneer.com como la “colección perfecta”, se venderá en dos partes. La primera estará a la venta hasta el 17 de febrero. Un segundo lote seguirá entre el 10 y el 20 de abril. La casa de subastas busca así “dar a los compradores tiempo para explorar la colección en toda su diversidad”, ya que algunas botellas no se han visto nunca o rara vez en remates, explicó. AFP