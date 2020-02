Curiosidades del Mundo

Investigación

Altruismo inicia en la infancia, dice estudio

El altruismo comenzaría en la infancia y las experiencias sociales tempranas podrían modelar esos comportamientos desde que somos bebés, según un estudio difundido ayer. La investigación, divulgada en la publicación online Scientific Reports, del grupo editorial de Nature, fue llevada a cabo por expertos del Instituto de las Ciencias del Aprendizaje y del Cerebro de la Universidad de Washington (I-LABS), que llevaron a cabo experimentos con un centenar de bebés de 19 meses. Hallaron que los pequeños, incluso cuando tenían hambre, cedían una apetitosa comida a una persona extraña. El hallazgo no solo deja ver bebés altruistas, además sugiere que las experiencias sociales tempranas formarían el altruismo. EFE



República Checa

Confirman hallazgo del pozo más antiguo

Un pozo del neolítico descubierto en República Checa hace dos años constituye la estructura más antigua de madera del mundo, afirmaron ayer arqueólogos checos, tras someterlo a exhaustivas pruebas. “Efectuamos un análisis dendrocronológico y lo confirmamos con datación de carbono”, declaró Jaroslav Peska, del Centro Arqueológico de la ciudad de Olomuc, este de República Checa. “El pozo remonta a los años 5256-5255 antes de Cristo. Por ahora, no hay ninguna estructura de madera artificial más antigua datada por dendrocronología en el mundo, aunque podría cambiar a futuro”, explicó Peska. De unos 4 metros de profundidad, el pozo se descubrió en 2018, a unos 120 km al este de la capital, Praga. AFP



Prevención

Detienen ensayos de vacuna para el VIH

Los ensayos clínicos que se realizaban de una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se interrumpieron porque las evidencias recogidas indican que no era efectiva para prevenir la transmisión del virus. El programa de Naciones Unidas del VIH/Sida (Onusida) indicó que la decisión le fue comunicada por Institutos Nacionales de Salud de EEUU. Durante los ensayos, no se encontraron indicios de que la vacuna no fuese segura, pero en cambio, el análisis de los datos señalaba que no se obtenían los resultados buscados. Los ensayos se realizaban en 14 sitios de Sudáfrica con la participación de 5.400 personas entre los 18 y 35 años que no tenían el VIH y que eran seguidas durante 18 meses. EFE