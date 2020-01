Curiosidades del Mundo

Ciencia

Asocian el estrés con malestar estomacal

El estrés y la falta de bienestar están directamente vinculados con enfermedades gastrointestinales, y ello perjudica la calidad de vida de las personas, según reveló un estudio hecho en la Universidad del Valle de México. El estudio, llamado , comprobó que con el estrés se liberan una serie de cambios fisiológicos que provocan diversas alteraciones que “desencadenan múltiples efectos negativos en la salud de individuos”. La doctora Claudia Caamaño González, autora del estudio, reveló que esto resulta preocupante, ya que se “vive en un siglo muy acelerado y revolucionado”, lo cual trae nuevas exigencias, obstáculos y retos. EFE



Amazonia

Deforestación sube un 85,3% en 2019

La deforestación en la Amazonia brasileña aumentó un 85,3% en 2019 con relación al 2018, según datos oficiales preliminares del primer año del Gobierno de Jair Bolsonaro. Según las observaciones por satélite del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE), un ente público de referencia para medir la deforestación, entre enero y diciembre de 2019, el área con alertas de deforestación fue de 9.166 kilómetros cuadrados. Esta cifra es la mayor desde 2015 y casi dobla a la registrada en 2018. Los datos se recolectaron con ayuda del sistema Deter, basado en alertas de deforestación identificadas por satélite. Otro sistema usado fue el Prodes, considerado más confiable, pero cuyos datos tardan más en compilarse. AFP



Consumo digital

The New York Times supera los 5 millones

El diario The New York Times superó los 5 millones de suscriptores, gracias a una nueva aceleración de su portafolio de abonados digitales, anunció ayer la firma. En 2019, el grupo tuvo una ganancia neta de más de un millón de suscriptores a sus contenidos en línea, un récord para el periódico, que lanzó el servicio de suscripción digital de pago en 2011. El diario cuenta con 3,4 millones de usuarios que pagan por su servicio en línea, cerca de 900.000 abonados a la edición impresa, y el resto de los suscriptores proviene de afiliados a productos especializados, como la plataforma de cocina NYT Cooking o las palabras cruzadas de NYT Crossword. La meta es llegar a 10 millones de suscriptores en 2025. AFP