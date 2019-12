Curiosidades del Mundo

Francia

Hospitalizados tras una misa navideña

Una veintena de personas que asistían a la misa de Navidad en la noche del martes último en la iglesia de la localidad francesa de Carlepont, en el departamento de Oise (norte), fueron hospitalizadas a causa de una intoxicación probablemente provocada por la calefacción. Una de las personas afectadas fue evacuada en helicóptero hasta el hospital de Lille, según los bomberos. Pero no corrió peligro la vida de ninguno. Entre 150 y 200 fieles asistían al oficio religioso en la iglesia de San Eloi y todos fueron desalojados. El alcalde de Carlepont, Patrice Argier, decretó ayer el cierre del edificio en espera del examen de la caldera. “Aparte de la calefacción, no veo qué puede ser”, explicó y precisó que la caldera se revisó hace un mes. EFE



EEUU

Un Papá Noel arroja dinero a transeúntes

Un hombre de barba blanca robó un banco dos días antes de Navidad, pero en lugar de guardar el motín, lo arrojó al aire deseando a los transeúntes una ¡Feliz Navidad! en Colorado Springs, según medios estadounidenses. La policía de Colorado confirmó que un “hombre blanco anciano” robó el Academy Bank en Colorado Springs, y tras amenazar a los trabajadores con un arma no identificada, se retiró con una cantidad de dinero indeterminada esta semana. “Empezó a sacar dinero de la bolsa y a lanzarlo y dijo ¡Feliz Navidad!”, afirmó Dion Pascale, un testigo. Un hombre, identificado por la policía como David Wayne Oliver, de 65 años, fue detenido sin ningún incidente en un Starbucks cercano después del suceso. AFP



Investigación

Científicos buscan misteriosa mariposa

El entomólogo Nicolás Moulin es parte de un grupo de científicos que busca un insecto muy preciado, oculto en la selva de color esmeralda. Se trata de la Papilio antimachus, la mariposa más grande de África, casi desconocida por la ciencia. Desde su descubrimiento en 1782, nadie logró hallar la oruga y la crisálida de este insecto venenoso que puede alcanzar unos 20 a 25 centímetros. Para acabar con el halo de misterio de esta mariposa, una expedición francesa de científicos se instaló en el sur de la República Centroafricana, en medio de la selva de la cuenca del río Lobaye. Los cuadros con alas de mariposas son objeto de artesanía del que viven muchos cazadores de la zona y cuyo precio alcanza los 1.500 euros. AFP