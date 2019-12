Curiosidades del Mundo

Investigación

Ballenas recurren al ataque subrepticio

Las ballenas jorobadas o yubartas se mueven lentamente, pero recurren al engaño y a los ataques subrepticios para devorar los veloces y escurridizos peces pequeños que componen su dieta principal, según un artículo recientemente difundido en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Las ballenas jorobadas emplean para alimentarse una táctica en la que primero rodean a peces menores moviéndose en círculos y luego arremeten con su boca abierta hacia el cardumen. “Las ballenas que se alimentan así necesitan concentraciones densas de su presa y, sin embargo, los cardúmenes podrían dispersarse fácilmente haciendo ineficaz la arremetida si perciben la amenaza”, revela David Cade, autor del estudio. EFE



Filipinas

Mueren tras beber vino con metanol

Ocho personas murieron y centenares fueron hospitalizadas en Filipinas tras beber vino de coco que habría contenido altos niveles de metanol, informaron esta semana las autoridades. Las víctimas asistieron a celebraciones durante el fin de semana en Rizal, al sudeste de Manila, y se quejaron de dolor de estómago tras beber el vino, conocido localmente como lambanog. Nueve personas siguen muy graves, indicó José Jonas Del Rosario, portavoz del Hospital General de la Capital. En total, unas 300 personas fueron hospitalizadas. Todas bebieron el mismo tipo de vino, comprado en la zona, según la policía. El Gobierno prohibió de inmediato la venta del brebaje, muy consumido durante las fiestas de Navidad. AFP



Descubrimiento

Chimpancés son capaces de enseñar

Los chimpancés no solo aprenden a usar herramientas, sino que este saber lo comparten con otros en un comportamiento que funciona como una forma de instrucción, según un estudio publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.El estudio demuestra que es más probable que los chimpancés que emplean procesos y herramientas complejas para recoger termitas compartan este conocimiento con otros. “A menudo se cree que los primates no humanos aprenden destrezas con herramientas observando a otros y practicando por cuenta propia, con poca ayuda directa de las madres y otros expertos en el uso de herramientas”, dijo una de las autoras del estudio. EFE