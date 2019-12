Curiosidades del Mundo

Tecnología

Fabrican un teléfono para llamar a ranas

A través de una llamada de teléfono se podrá llamar a los ranas, revelan investigadores que crearon el FrogPhone, que permite recoger el sonido de los anfibios en tiempo real, según un estudio publicado en Methods in Ecology and Evolution.“El nuevo dispositivo permite llamar a un lugar donde viven ranas, en todo momento y desde cualquier lugar”, explica Adrián Garrido Sanchís, de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, coautor del estudio. Las observaciones acústicas a distancia permiten a los investigadores determinar la densidad de las diferentes especies en un lugar determinado y medir su nivel de conservación. El aparato efectúa inventarios acústicos a distancia y recopila datos medioambientales. AFP



En Escocia

Subastarán mayor colección de whisky

La colección privada de whisky más grande del mundo, cuyo valor alcanzaría los 9,5 millones de euros, se subastará en Escocia en 2020 a través de internet.El lote, que comprende más de 3.900 botellas, pertenece a Richard Gooding, un magnate estadounidense antiguo dueño de la compañía PepsiCo, quien, hasta su muerte en 2014, construyó la colección viajando regularmente a Escocia con su avión privado para adquirir botellas especiales en subastas y destilerías. A petición de la familia, será la compañía escocesa Whisky Auctioneer la encargada de vender la colección en dos subastas a través de internet, que tendrán lugar del 7 al 17 de febrero y del 10 al 20 de abril del próximo año. EFE



Reino Unido

Policía abre unidad de antiterrorismo

La policía británica abrió ayer el acceso al público a una formación antiterrorista en línea que ayuda a identificar los comportamientos sospechosos y a actuar en caso de ataque, diez días después del atentado mortal del Puente de Londres.La decisión de ampliar el acceso a esta formación, hasta ahora solo disponible para los comerciantes que trabajan en lugares muy frecuentados, no fue como reacción al ataque con cuchillo que dejó dos muertos en el centro de la capital británica, precisó la policía.Pero el atentado es “un brutal recordatorio de la amenaza actual y de la necesidad de vigilancia”, afirmó. La formación gratuita incluye siete módulos de una duración total de 45 minutos. AFP