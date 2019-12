Curiosidades del Mundo

Italia

Castigan con 6 millones de euros a telefonía

La autoridad garante de la competencia y del mercado en Italia sancionó a la firma de telecomunicaciones Vodafone con el pago de 6 millones de euros por enviar ofertas a ex clientes cuya información no era del todo clara y por la activación de servicios adicionales sin su consentimiento expreso.La autoridad italiana explicó que por estas mismas prácticas también se multó a la empresa de telecomunicaciones Wind Tre con 4,3 millones de euros.El organismo observó que las dos empresas proporcionaron información no del todo clara “en la promoción de ofertas” de servicios de telefonía móvil, que buscaban recuperar antiguos clientes, contactados a través de mensajes. EFE



México

Mueren intoxicados a causa del amoniaco

Al menos cinco personas murieron intoxicadas días atrás por amoniaco y 21 son atendidas por la misma causa, luego del vuelco de un camión cisterna que transportaba ese químico en una carretera del estado de Guerrero, sur de México, informó el departamento de Protección Civil regional.El accidente ocurrió en la autopista Siglo XXI cuando la cisterna de la empresa Simsa se impactó con un muro de contención, según confirmó ayer el director local de Protección Civil, Camerino Bejar. El vehículo pesado se descarriló y provocó el derrame del amoniaco, que luego causó una nube tóxica en la que quedó atrapado un autobús de pasajeros de la empresa Purhépechas, procedente de Michoacán. AFP



Suiza

Más tratamientos para curar el cáncer

Los tratamientos contra enfermedades como el cáncer tuvieron avances sin precedentes y la tendencia actual son las terapias dirigidas, que gracias a su éxito alimentan la esperanza de encontrar en un futuro próximo una cura para estas enfermedades, estimaron especialistas. Christian Rommel, oncólogo e investigador de Roche, detalló que el ecosistema en el que se desenvuelve el cáncer actualmente sigue encaminado hacia la búsqueda de una cura. “El abordaje del cáncer cambió con los años. Sabemos más y el objetivo siempre será buscar una cura”, expresó el experto. Detalló que uno de los errores más comunes consistía en tener una visión muy amplia del cáncer, lo que limitaba la forma de tratar la enfermedad. EFE