Curiosidades del Mundo

Marruecos

Condenan a rapero por insultar a policía

El rapero marroquí Gnawi, coautor de un polémico tema que acumula 15 millones de visitas en YouTube, fue condenado ayer a un año de cárcel por “injurias a un funcionario público”.

“Soy un artista. Mi trabajo es defender mis derechos y los derechos del pueblo. No es la primera vez que sufro una humillación de la policía. Desde que nací, no paré de sufrir humillaciones“, dijo en su defensa ante el tribunal de la ciudad de Salé. Según su abogado, el rapero de 31 años es juzgado por su última canción, (, en dialecto marroquí). El tema retoma eslóganes clamados en los estadios, denuncia la “injusticia” y el “acumulación de riquezas“, en sintonía con el malestar de la juventud marroquí. AFP



Alemania

Roban diamantes de un valor incalculable

Tres aderezos de diamantes del siglo XVIII, de un valor “incalculable”, fueron robados ayer en un museo de Dresde, en el este de Alemania, que alberga una colección de tesoros única en Europa.Al menos dos ladrones lograron entrar ayer en el museo de La cúpula verde, que cuenta con unas 4.000 piezas, para robar tres juegos de diamantes y rubíes, según la policía. “Estamos sorprendidos por la brutalidad del robo“, admitió la directora del museo, Marion Ackermann. La directora hizo alusión a un perjuicio de un valor histórico y cultural “incalculable”, que no se podía evaluar en cifras. “No podemos resumirlos a un valor, pues no están en venta“, explicó Ackermann. AFP



EEUU

Historiadores hallan a espía de Guerra Fría

Historiadores estadounidenses descubrieron un nuevo espía de la extinta Unión Soviética, que robó secretos del programa nuclear de EEUU en Los Álamos, la instalación donde se creó la primera bomba atómica, según una investigación publicada en el último número de la revista de la CIA

Según el estudio, hasta ahora se conocían los nombres de tres espías que robaron secretos del en Los Álamos: Klaus Fuch, David Greenglas y Theodore Hall. En tanto, documentos desclasificados recientemente revelaron que junto a ellos había un cuarto agente que trabajaba para Rusia en el laboratorio de Los Álamos, Óscar Seborer, cuyo nombre secreto era Gondsend. EFE